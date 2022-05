El Triumvirat Mediterrani es repensa per generar una experiència completa

El fre que va imposar la pandèmia aquests dos darrers anys li ha anat bé al Triumvirat Mediterrani de l’Escala. Bé per repensar-lo i sacsejar-lo quasi totalment en aquesta 26a edició, que se celebra aquest cap de setmana, amb la voluntat que aquests canvis esdevinguin una «aposta de futur per posar en valor l’Escala com a destinació dins la Costa Brava». Ho fan generant múltiples complicitats amb la gent del territori potenciant la marca Empordà i connectant el passat, amb molt més rigor històric, i el present introduint-hi punts de modernitat. Entre les novetats cal remarcar la col·laboració amb la Processó de Verges i la participació de les Manages, un grup d’armats que només s’ha pogut veure en una ocasió fora del poble.

El principal hàndicap d’aquesta mena de mercats, fires o festivals és el seu ritme cíclic que les sol dur al declivi. Per combatre la part final i amb la voluntat de transmetre als visitants «una experiència» completa es recrearà una mena de poble d’època grecoromana al voltant de la Platja i la Riba on el públic trobarà de tot, ja sigui «gastronomia, música o cultura. Aquí confluiran indiketes, la tribu ibèrica de la zona de l’Empordà, grecs i romans, a través de sis espais dedicats a sis deus o deesses, cadascun amb una decoració específica, separats entre ells perquè el públic flueixi. La idea, explica Carme Formatjé, tècnica de Turisme de l’Ajuntament de l’Escala, és allunyar-se de la imatge «d’un mercat lineal on la gent passa parada per parada» tal com succeïa fins ara. Així trobem l’Espai Baco que pren vida gràcies a diferents cellers de l’Empordà, tant dins com fora de la Denominació d’Origen, que ofereixen degustacions –s’hi farà un taller de vins ancestrals– i venda dels seus vins. També s’habilita un espai dedicat a Ceres que, en la mitologia romana, era la deessa de l’agricultura, les collites i la fecunditat. Aquí es tracta els productes de la terra, l’oli, la mel i els productes del parc agroecològic d’Albons. No faltaran els propis de l’època o que foren introduïts aleshores. A més, hi haurà l’Espai Neptú pels productes del mar o un dedicat als indiketes i centrat en les infusions, coordinat pel Camp de les Aromes, i on tindran lloc quatre tallers d’herbes aromàtiques: dos per nens i dos per adults.

Tampoc faltarà un racó dedicat a la música, l’art i la bellesa, evocant el deu Apol·lo, on es faran tallers de pintura ràpida, elaboració de trenes o creació de mosaics. Una altra de les estrenes serà l’Hora del Vermut on un artista tocarà peces amb l’arpa, tant de l’època com actuals. «Volíem que tot i la recreació històrica portar-lo a l’actualitat», diu Carme Formatjé. D’altra banda, per donar més personalitat i singularitat a aquests espais, dotze actors del Centre de Formació Teatral El Galliner de Girona fa mesos que preparen microaccions que donaran vida a diferents personatges en situacions diverses, personatges que interactuaran entre ells.

Un joc de pistes a Empúries

Aquest any, Empúries continua tenint un pes molt destacat dins la programació que, en aquest escenari històric, es desplega al llarg de tot el dissabte. A banda de les visites, les demostracions d’oficis, un conta contes i una desfilada de la Legió V de Blanes, s’estrena enguany un joc de pistes dirigit al públic familiar, amb infants a partir de sis anys, on es proposa resoldre un enigma a partir de preguntes que s’aniran trobant pel jaciment.

L’Escala potencia la proximitat i la participació

Màxima proximitat i participació. Aquests són els vèrtexs que intenta potenciar l’Ajuntament de l’Escala amb la nova programació del Triumvirat Mediterrani. «És una prova pilot, una aposta de futur», afirma la tècnica de Turisme Carme Formatjé. El cert és que el programa, on hi ha tingut un paper destacat la gestió creativa i executiva de l’empresa Amate Collection, inclou propostes espectaculars que busquen fer viatjar el públic a temps remots com la desfilada única que faran les Manages de Verges, dissabte a les set de la tarda pel nucli antic, les exhibicions de reconstrucció militar romana amb la Legió V de Blanes o les lluites de gladiadors amb Excàlibur que es mantenen encara com un clàssic plat fort, diumenge al migdia.

Molts dels actes, tant de dissabte com diumenge, intenten connectar «passat i present», sigui a través de nombrosos tallers on es fan demostracions de la vida quotidiana, d’oficis i artesans a l’antiga roma, de jocs, contacontes o visites romanes a Empúries. Entre les propostes, destaca una conferència sobre el garum, una salsa feta a partir de maridar vísceres i trossos de peix en salmorra i herbes aromàtiques. Era molt apreciada en la cuina grega i romana i d’ella la seva influència en la gastronomia, societat i indústria a l’època grecoromana en parlaran l’arqueòleg Quim Tremoleda i el cuiner Jordi Jacas, dissabte a les 6 a l’Alfolí de la Sal.

Si dissabte els escenaris són tant Empúries com el nucli antic de l’Escala, diumenge tota l’activitat es concentra a l’Escala. Entre els diferents tallers que es faran en els sis espais de la Platja i la Riba, destaca el concert d’arpa de Katerina Gagkaeva, que interpretarà música d’aquells temps i més moderns, a la zona Apol·lo. Com tots els tallers, la proposta busca despertar els sentits. «Anem a buscar els orígens, també a implicar la gent a escala local i territorial», afirma Formatjé fent referència a la procedència dels artesans.

Dissabte tot el dia

El Museu d’Arqueologia de Catalunya-Empúries promou diferents activitats del Triumvirat amb la voluntat de retre homenatge i donar a conèixer la història local. Ho fan a través de tallers d’oficis, jocs, visites i demostracions. Una de les novetats d’aquest any és un joc de pistes on es planteja als participants resoldre un enigma a partir de preguntes i respostes. El punt de partida és davant del centre de recepció de visitants. Tot és gratuït.

Conferència de Jordi Jacas i Quim Tremoleda

Dissabte 7, a les 18 hores. Garum, el despertar dels sentits és el títol de la xerrada que imparteix el cuiner Jordi Jacas i l’arqueòleg Quim Tremoleda aquest dissabte dins els actes del Triumvirat. Ambdós ponents tenen pensat explicar la influència i el pes que va tenir aquesta salsa en la gastronomia, la societat i la indústria a l’època grecoromana. La xerrada es fa a l’Alfolí de la Sal i l’accés és lliure.