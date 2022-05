L’actriu i escriptora figuerenca Àngels Bassas i el músic Miquel Jordà han estat convidats a protagonitzar la desena edició de la Cala Poètica, una proposta molt apreciada que organitza la Biblioteca Víctor Català de l’Escala, aquest dissabte, a partir de dos quarts de sis de la tarda, a la Mar d’en Manassa. En aquest paratge idíl·lic, amb el mar com a teló de fons, ambdós creadors tenen previst donar vida al recital poètic a l’aire lliure El meu país i el mar, un acte que explora la seducció del dibuix –en aquest cas de la mà de l’artista Joma– en la transformació en directe per crear nous imaginaris que inspiren els poemes d’autors com Josep Piera, Biel Mesquida, Dolors Miquel, Jacint Verdaguer o Rosa Leveroni i Lluís Llach, tot creant una mirada sentimental, identitària, històrica del nostre mar que emociona i embolcalla a la vegada.