L’artista Pilar Farrés i el fotògraf Manel Puig s’han retroalimentat per donar vida al projecte Memòries, que aquest dissabte, a les 11 del matí, s’inaugura a l’Espai Art i Memòria del Museu de l’Exili de la Jonquera. Memòries beu de la narració d’històries personals de quatre veïns i tres veïnes de Castelló d’Empúries que van viure la Guerra Civil espanyola quan tenien entre sis i deu anys. Aquells records, que ara, a una edat avançada, se’ls fan més presents, nodreixen el discurs d’ambdós creadors, cadascun dels quals l’ha interpretat a través del seu propi llenguatge: l’una més conceptualment, l’altre a través de la fotografia.

Memòries va ser concebut per Pilar Farrés abans del confinament amb una mirada molt conceptual, però aquesta va anar evolucionant «en positiu» amb la suma del treball de Puig. «Tota memòria és una construcció subtil i alhora complexa, que combina record i oblit», comenta Farrés qui afegeix que l’obra que presenta «explora aquest espai de memòria individual i col·lectiva, un espai fràgil i abstracte, en què queden fixades experiències, passatges i vivències compartides, i en què té lloc una resignificació del passat, mitjançant la selecció d’alguns records i forçant l’oblit d’altres». La seva reflexió ha pres forma de gran esfera blanca, que funciona com «una al·legoria de la memòria del món», al voltant de la qual orbiten petites esferes, en representació de les memòries subjectives. «No existeixen fronteres, totes les memòries es troben entrellaçades», conclou.

La peça de Farrés s’acompanya de les fotografies en blanc i negre fetes per Manel Puig a aquests testimonis a casa seva. A tots, els va entrevistar iniciant la conversa amb la mateixa pregunta: «Quan els pregunten per la guerra, què és el primer que els passa pel cap?». Les respostes van permetre indagar en altres racons de la memòria vinculats a aquell moment històric «viscuts amb la mirada d’un infant». Per complementar la mostra també s’edita un catàleg amb les fotografies i les entrevistes completes. A més, cada imatge s’acompanya d’una frase «que explica el que va viure o recorda» aquella persona. Memòries compta amb el suport de l’Ajuntament de Castelló i es preveu que la mostra s’ampliï –hi ha quasi un centenar de veïns que van viure la guerra– i es pugui veure també al poble a curt o mitjà termini.