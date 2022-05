L’Ajuntament de Portbou ha organitzat la tercera edició del Concurs de Fotografia amb Càmera de Telèfon Mòbil i la temàtica proposada és el municipi portbouenc. D’acord amb les bases, el format és lliure i no hi ha límit d’edat per als participants. Això sí, la convocatòria està adreçada exclusivament a persones empadronades a Portbou.

Hi ha dues propostes de premi. Per una banda, una de les dues imatges guanyadores serà la que il·lustrarà el cartell de la Festa Major 2022 i també hi ha una dotació econòmica de 175 euros. L’altra fotografia guanyadora il·lustrarà la felicitació de Nadal de l’Ajuntament de Portbou 2022, i a més hi ha un premi en metàl·lic de 175 euros. Hi ha temps per presentar fotos al concurs fins al 14 de maig.