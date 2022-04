Les fotografies que van quedar finalistes al Concurs Internacional de Fotografia de la Mediterrània, MedFoto 2021, s’exhibeixen, des d’aquest dissabte, a la Sala Walter Benjamin de Portbou. Aquest dia es presenta la mostra, que porta per títol El mar i les persones, i Bernat Garrigós, director de la Fundació Alive i membre del comitè organitzador, en fa una visita guiada. Coincideix, a més, que encara és oberta, i fins al 15 de maig, la convocatòria d’aquest any. Oberta tant a aficionats com a professionals d’arreu, el concurs cerca fomentar la fotografia que mostri el mar d’una manera més propera a la realitat.