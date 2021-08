El guitarrista escocès David Russell, considerat per la crítica com un dels millors guitarristes clàssics del món, oferirà un concert el proper 10 d’Agost a les 21h en el marc incomparable de la Basílica de Santa Maria de Castelló d’Empúries, dins la programació del Mediterranean Guitar Festival.

Dimarts 10 d’agost, la Basílica de Santa Maria de Castelló d’Empúries acollirà el concert del guitarrista David Russell. Les entrades per al concert ja estan exhaurides des de fa alguns dies i s’espera que sigui un dels millors concerts d’aquest estiu a l’Empordà.

David Russell està considerat el millor guitarrista del món. Guanyador d’un GRAMMY pel seu CD AIRE LATINO en la categoria de millor solista instrumental de música clàssica. És doctor honoris causa per la Universitat d’Arizona a Tucson el 2014 i va ingressar al Saló de la Fama del Guitar Foundation of Amèrica el 2018. David Russell passa la major part de l’any de gira pel món, apareixent regularment a prestigioses sales d’importants ciutats, com ara Nova York, Londres, Tòquio, Los Angeles, Madrid, entre d’altres.