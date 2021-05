David Russell, qualificat com el "Messi" de la guitarra, és el cap de cartell d'una nova edició del Mediterranean Guitar Festival que se celebra entre els mesos de juny i octubre i que té una de les seves seus a la Basílica de Castelló d'Empúries. Russell, conegut internacionalment, és escocès però viu des de fa anys a Galícia. Tono Blasi, director del Festival, explica que quan l'intèrpret va veure la Basílica i va saber que hi havia actuat prèviament Jordi Savall va acceptar la invitació dels organitzadors. "Aquest tipus de músics no accepten tocar a qualsevol lloc", afirma Blasi. El concert de Russell, possiblement el primer que faci a Catalunya en molts anys, està previst pel 10 d'agost. Actuarà davant un públic molt limitat de 200 persones, a causa de les limitacions d'aforament, i els preus oscil·len entre els 10 i 20 euros. Blasi reconeix que tots els músics programats se senten privilegiats de tocar a la Basílica. "Aquí és on disfrutem més perquè és un marc incomparable, hauríem de pagar en comptes de cobrar per tocar-hi", afirma.

A banda del concert de Russell, el cartell amaga altres sorpreses agradables com l'actuació de l'Orquestra de Sant Cugat, el 21 d'agost. Actuaran una vintena de músics on l'instrument solista serà una guitarra elèctrica, "quelcom molt innnovador". Tot el repertori serà de música de pel·lícules. A més a més, es mantenen alguns concerts que es faran sota la llum d'espelmes per potenciar l'intimitat com el que oferirà el Quartet de corda Ad Libitum, el 3 d'agost. També destaca el concert de Silvia Nogales & Joma, el 14 de setembre. que unirà la música amb la creació en viu d'una obra pictòrica amb la qual s'explicarà la història de cinc dones. "Volem moure consciències social del paper de la dona en diferents parts del món i tot acompanyat de música original per aquest concert, vam veure que calia fomentar la composició de dones molt poc visibilitzada", comenta Nogales. En total s'han programat dotze actuacions a banda de nou concerts més a càrrec del mateix Tono Blasi.