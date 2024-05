Una experiència enogastronòmica al cor de l’Empordà: gaudir d'una terrassa amb vistes màgiques

L’estiu ja és a tocar. Comença l’època de l’any perfecte fer plans fora de casa i gaudir amb la família i amics de moments inoblidables. I, en aquest sentit, l’Empordà és el millor lloc per fer-ho. Paisatges màgics que van des de la bellesa de les platges i caletes de la Costa Brava, poblets amb molt d’encant que són el record del seu passat, muntanyes i, sobre tot, les vinyes, perquè en aquest territori l’enoturisme i gastronomia hi juguen un paper molt important.

La cuina i els vins empordanesos enamoren a qui els tasta. D’una banda destaquen els seus plats tradicionals elaborats amb producte fresc i de gran qualitat. Però res seria igual sense els vins amb denominació d’origen Empordà, el seu maridatge perfecte. I combinar les dues coses en un sol espai, pot ser el millor pla per qualsevol dia d’estiu.

A Peralada, just al costat del castell, s’hi troba el Celler 1923 Wine Bar, un espai enogastronòmic al bell mig del Nou Celler Perelada, un projecte que va veure la llum l’any 2022 i que li va donar el reconeixement Leed Gold per ser una edificació sostenible. Una experiència per delectar-se dels millors vins empordanesos i d’una cuina d’avantguarda amb el magnetisme de l’ambient rústic i acollidor de la seva terrassa i unes vistes a increïbles als jardins aromàtics que cobreixen les seves vinyes. El pla ideal per qualsevol capvespre.

Tast d'embotits i vins al Celler 1923 Wine Bar / Cedida

La cuina del Celler 1923 Wine Bar

El Celler 1923 Wine Bar ofereix una cuina de proximitat amb platillos empordanesos signats pel xef Paco Pérez, un dels millors referents del territori amb cinc estrelles Michelin que avalen la seva trajectòria. Cuina d’avantguarda amb tota l’essència de la tradició empordanesa.

Paco Pérez ha elaborat la proposta gastronòmica del Celler 1923 / Cedida

Es pot començar la vetllada amb unes anxoves de l’Escala o amb embotits de Girona com el pernil Duroc de Casa Batallé o les botifarres blanques i negres de Cal Tomàs, seguir amb una amanida elaborada amb productes de l’hort de Peralada i delectar-se amb un costellam de porc Duroc, rostit amb taronja, endívies i api-rave o menjar uns tradicionals popets amb cebetes i patata trencada.

Alguns plats del Celler 1923 Wine Bar de Peralada / Cedida

A aquesta oferta s’hi sumen les taules de formatges seleccionades pel maître del Restaurant Castell Peralada, Toni Gerez, tota una eminència més que coneguda pel seu amor cap aquest producte tan important de la gastronomia que s’ha materialitzat, fins i tot, amb el llibre “La cultura del queso”. L’acompanyament perfecte pels vins DO Empordà.

Enoturisme al Nou Celler Peralada

El Nou Celler Peralada ofereix diferents experiències per a descobrir tots els secrets dels vins empordanesos. A més de gaudir de la gastronomia del Celler 1923 Wine Bar, disposen de visites guiades amb tast de vins al celler (amb opció privada) o una visita combinada entre el Nou Celler i la Finca Garbet, entre d’altres.