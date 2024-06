Aquest és el dia i l’hora preferits dels lladres per robar a les cases

A l’estiu, els lladres fan l’agost. Aprofiten que la gent se’n va de vacances per entrar als habitatges i fer, mai millor dit, l’agost. Els Mossos d’Esquadra donen a la ciutadania uns consells bàsics per protegir les llars, més enllà de tancar amb clau la porta en sortir de casa. Malgrat tot, els lladres també tenen els seus trucs i estratègies, i fins i tot una rutina marcada: tenen uns dies de la setmana i una hora preferida per entrar a saquejar. I no, no se solen produir durant el cap de setmana ni de nit, com molts pensem.

Entre les estratègies que utilitzen els lladres per saber si una persona està o no a l'habitatge hi ha la tàctica de posar un tros de paper en el marc de la porta. Si hi ha algú, cau. Si no, es manté allà durant dies i, per tant, tenen via lliure. També utilitzen un altre mètode que passa més desapercebut: posen fils de cola d'enganxar entre la porta i el marc.

Imatge de portes marcades. / CNP

La pandèmia va provocar un canvi de tendència

Entre les tàctiques també hi ha la d’estudiar les rutines de les possibles víctimes i fer-les seves. Un informe alerta d’un canvi d’hàbits després de la pandèmia per la covid. Abans del 2020, el nombre d’assalts més alt a habitatges es produïa durant la matinada dels caps de setmana.

Ara, prefereixen una hora i dos dies concrets de la setmana per cometre el seu delicte. Es tracta de les 20.00 hores dels divendres i els dissabtes, segons revela l’informe ‘Baròmetre de la seguretat’ que ha elaborat l’empresa de seguretat Securitas Direct.

L’informe, que analitza les dades de més de cinc milions d’assegurats, indica que, per contra, el lapse de temps amb menys atracaments és entre les 6.00 i 9.00 hores dels dies entre setmana, així com el diumenge al matí.

Diferències entre habitatges i comerços

Els lladres tenen el morro fi: diferencien entre els robatoris en habitatges i en negocis i botigues. En aquest cas, l’hora i els dies preferits són les 03.00 hores de dimarts, dijous i divendres, així com les matinades de diumenge entre la mitjanit i les 05.00 hores. En canvi, el moment en què es produeixen menys assalts en negocis són els divendres entre les 11.00 i les 13.00 hores.