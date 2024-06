Castelló d'Empúries homenatja les fleques i pastisseries locals a l'Ecomuseu Farinera

La Fira del Camp a la Taula i la Festa de la Sega, celebrada aquest diumenge a Castelló d'Empúries, ha comptat amb una quarantena de parades de pa, productes alimentaris i d’artesania. La Fira va venir acompanyada de diverses activitats per a tots els públics. Durant la jornada hi va haver també la presentació d’un llibre sobre el reaprofitament dels aliments, de Núria Gispert. Al matí l’associació Xot’s va oferir un esmorzar per amenitzar la Festa de la Sega del Blat.

Un moment de la Festa de la Sega del Blat / Manel Puig

A la tarda, dos tallers van captar l’atenció del públic. El primer d’ells, Troba l’intrús, va anar a càrrec de la Xarxa de Museus de les comarques gironines. També va tenir un notable èxit la sessió de titelles i el taller de construcció de figures amb aliments vegetals a la capella de Santa Clara.

El taller de figures amb verdures va atraure molta mainada / Santi Coll

El colofó de la Fira va ser la inauguració de l’exposició Barres i Rocs. Fleques i pastisseries de Castelló d’Empúries, que es pot visitar a l’Ecomuseu Farinera fins al 29 de setembre. "Una exposició molt entranyable pel contingut que té i que sorprèn per la quantitat de fleques i pastisseries que hi ha hagut al llarg del temps", segons Carme Gilabert, directora del centre i comissària de la mostra al costat de Manel Puig, Núria Roura i Marta Duran.

L'exposició es pot visitar a l'Ecomuseu Fainera fins al 29 de setembre / Santi Coll

L'alcaldessa Anna Massot destaca "la feina de recerca de tots el material i documentació que s'ha trobat i que han cedit els particulars" com un "primer pas" per a reactivar el sector. Manel Puig va desgranar anècdotes i vivències d'una història que situa la fleca de Can Cullell (1862) com la més antiga d'un poble que va arribar a tenir dotze fleques i pastisseries. Entre els assistents a l'obertura de l'exposició hi havia gent vinculada al sector, treballadors i extreballadors dels obradors locals, com el primer tinent d'alcalde, Antonio Martín, un dels personatges presents en la documentació gràfica de la mostra. Va començar d'aprenent de pastisser a Can Cullel i va treballar durant anys al costat d'Esteve Ripoll. Per a ell, "aquesta exposició fa justícia a un sector rellevant del nostre poble". El president del Gremi de Flequers de les Comarques Gironines, Josep Maria Font, ha agraït el contingut d'una exposició que aporta llum a una professió "que s'està extingint, no hi ha aprenents i que els polítics no ajuden a fomentar-la".

Antonio Martín, un dels protagonistes de l'exposició / Santi Coll

El mateix Gremi i l'Escola de Noves Oportunitats van oferir un berenar amb pastes als assistents, els quals també van poder agafar un confit o un nisso com els que oferien abans les fleques i les pastisseries.