El truc de Google per pagar menys per les teves vacances

Ja és aquí l'estiu, una temporada en la qual es produeixen milions i milions de desplaçaments. Molts són en cotxe, però hi ha diverses alternatives al transport per carretera.

Si l'opció escollida és viatjar amb avió, ja sigui perquè és més còmode o perquè es viatja a un altre país, cal planejar i comprar amb antelació els bitllets per aconseguir el millor preu.

Aeroport de Girona. / Marc Martí

Explorar destinacions barates

Google Vols és una eina que ofereix un mètode poc conegut per aconseguir els vols més barats. Només cal introduir l'aeroport de sortida —sense seleccionar cap destinació— i clicar la pestanya 'Explorar'.

D'aquesta manera, es desplegarà un mapa d'Europa amb les destinacions més properes i el cost del vol, que inclou tant l'anada com la tornada.

Flexibilitat

Aquesta característica de Google Vols funciona a partir de filtres temporals. Per defecte, l'aplicació busca les millors opcions qualitat/preu per a un viatge d'una setmana en els 6 mesos vinents, per la qual cosa és lògic que, amb un gran marge de temps i flexibilitat de dates, es trobin vols a preus assequibles.

L'usuari a TikTok 'SocialMario' (@felony2.4m) explica pas a pas com funciona aquest mètode:

Si no és possible viatjar durant les dates proposades per Google, l'aplicació permet a l'usuari filtrar la durada del viatge entre tres opcions:

Un cap de setmana

Una setmana

Dues setmanes

També es pot triar quin mes es farà el viatge (amb un màxim de fins a sis mesos d'antelació), però en aquests casos el viatge serà més car.

Altres filtres

Google Vols també permet filtrar els vols pel nombre d'escales del viatge, l'aerolínia que ofereix el vol, el preu, la durada i fins i tot ofereix la possibilitat de mostrar rutes alternatives amb cotxe o tren.