El capità Nil Congost, primera baixa de l'Escala

El Futbol Club l'Escala ha anunciat, aquest dilluns a la tarda, la primera baixa del grup de jugadors. Es tracta del central Nil Congost, alhora capità, que havia arribat al club fa un any procedent del Figueres. El defensa banyolí ha estat un fixe per a Aday Benítez i per Arnau Sala, disputant 28 partits, tots com a titular, a Tercera RFEF. El club escalenc està pendent d'anunciar, entre altres coses, qui serà el nou entrenador, després de l'adeu d'Aday a l'Europa, de Segona RFEF.