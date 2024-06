Descobrint la bellesa de les comarques de Barcelona

L’Anella Verda de manresa

Un tresor natural al cor de Catalunya

La ciutat de Manresa (el Bages) ofereix una experiència ideal per fer els primers passos en el món del senderisme: l’Anella Verda, un recorregut natural que envolta tota la ciutat. Amb 9 itineraris per a tots els nivells i diverses rutes aptes per al públic familiar, la majoria dels seus camins guien els excursionistes a través de preciosos paratges naturals sense necessitat d’allunyar-se del centre. A més a més, aquesta proposta a peu recull diversos emblemes de la ciutat com Santa Maria de la Seu, una basílica que forma part del llegat religiós i cultural de la ciutat, o les antigues torres de Santa Caterina i Lluvià, que permeten als visitants disfrutar alhora del patrimoni natural, cultural i històric de Manresa.

Massís de Montserrat

Els recorreguts més autòctons de Catalunya

Situat entre les comarques de l’Anoia, el Bages i el Baix Llobregat, el Massís de Montserrat s’ha constituït com un dels paisatges més reconeixibles de Barcelona. No obstant, més enllà del seu atractiu, les seves singulars parets i blocs arrodonits de conglomerat argilenc també ofereixen una gran varietat de rutes fàcils de realitzar a peu, convertint Montserrat en una de les principals destinacions per als amants del senderisme i de l’escalada. Ja sigui a través dels seus recorreguts a l’aire lliure envoltats per la rica biodiversitat autòctona, visitant els seus monuments arquitectònics o explorant els 400 metres subterranis de les Coves del Salnitre, Montserrat és un destí preparat per donar resposta a les necessitats de qualsevol excursionista.

Sender de la Mediterrnània

Un llarg itinerari sempre amb vista al mar

El Sender del Mediterrani (GR-92) és un itinerari per etapes de llarga distància que recorre tota la costa mediterrània, des de Portbou fins a Ulldecona i que més enllà de Catalunya es prolonga fins a la punta de Tarifa. Al seu pas per les comarques de Barcelona travessa un dels camins de ronda més bonics de Catalunya, el que uneix Calella amb Sant Pol de Mar. També passa pel Delta del Llobregat, amb racons de gran diversitat de flora i fauna, com l’estany del Remolar.

En el tram entre Sitges i Vilanova i la Geltrú es troba la Ruta de les Cales del Garraf, un recorregut que permet descobrir sorrals tranquils i aïllats. I ja a Vilanova es pot visitar l’Espai Far i admirar la seva col·lecció de fotografies, maquetes de barques i estris d’oficis relacionats amb el món del mar.

Sender dels miradors

La diversitat del paisatge de l’interior barceloní

El Sender dels Miradors (GR-5) travessa diversos espais naturals protegits. La ruta comença a Sitges i s’endinsa cap a l’interior superant el massís del Garraf, travessant el Penedès. Enllaça les serres prelitorals de Montserrat, Sant Llorenç del Munt i el Montseny per tornar al mar travessant el Montnegre-Corredor fins a Canet de Mar, al Maresme.

És a dir, un recorregut per més de 100.000 hectàrees de parcs naturals i espais protegits que envolten la capital catalana. Una proposta molt variada que mostra molts dels atractius de Barcelona: el mar amb els seus pobles mariners, les muntanyes del litoral i el prelitoral, tan diverses entre elles, i els territoris ondulats i agrícoles del Penedès i el Vallès.