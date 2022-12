No havia mai abans i per això s’han d’inventar fórmules. Per primera vegada en la història, les principals lligues de tots els països s’han aturat pel Mundial de Qatar, que s’acabarà el 18 de desembre a l’estadi de Lusail. A Espanya, el campionat es va tancar amb el Reial Madrid-Cadis del 10 de novembre i es reprendrà el 29 de desembre amb el Girona-Rayo.

En total, 49 dies d’aturada, tot i que hi va haver Copa del Rei el cap de setmana del 12-13 de desembre i també n’hi haurà dos dies després de la final de Qatar. Acabats els dies de vacances (els jugadors no citats amb les seves seleccions tenien per conveni com a mínim una setmana), els clubs fan servir diversos fulls de ruta per mantenir l’activitat física i no perdre el ritme. Minigires, estades i alguns amistosos són els elements clau d’una preparació que recorda a la posada al punt de l’estiu.

El Barça i el Madrid, a casa

La segona pretemporada, com l’han anomenat alguns tècnics, s’ha planificat en funció de diversos aspectes. El Barça i el Madrid, per exemple, compten amb tants homes a Qatar que amb prou feines han modificat la seva rutina. Els blaugranes van portar 17 futbolistes al Mundial, la xifra més alta de la història del torneig. Tornaran a la feina quatre gats aquest dilluns 5 de desembre. Tot i que el club va negociar amistosos contra l’Arsenal a Londres (17 de desembre) i la Juventus a Torí (22), no s’ha confirmat cap acord i es mantindran els entrenaments a la ciutat esportiva.

Al Madrid la situació és semblant. El club blanc tenia 13 mundialistes i la resta de jugadors, amb Kroos, Mendy o Lucas Vázquez com a noms més destacats, van tornar a entrenar dijous passat. El preparador físic Antonio Pintus ha preparat una mena de pretemporada per aquest grup, mentre que els mundialistes tindran 10 dies de vacances a mesura que vagin sent eliminats.

Dobles sessions

L’Espanyol va tornar a l’activitat el divendres 25 de novembre després de tenir 13 dies de vacances. Els jugadors, que durant el descans van seguir una pauta d’exercicis específics a casa, han entrenat aquesta última setmana a la ciutat esportiva Dani Jarque, alternant jornades matinals amb d’altres de sessió doble i alguna sorpresa, com una ruta per Montserrat per trencar la monotonia. Braithwaite, ja eliminat amb Dinamarca, ha sigut l’únic mundialista periquito.

👀⛰️ Així ha estat l'entrenament d'avui! pic.twitter.com/cDmHaP3kjJ — RCD Espanyol de Barcelona (@RCDEspanyol) 30 de noviembre de 2022

La plantilla de Diego Martínez s’exercitarà aquest dilluns a l’RCDE Stadium de Cornellà i es desplaçarà a la tarda a San Pedro del Pinatar (Múrcia) per fer una estada del 5 al 15 de desembre, on disputaran dos amistosos: el dia 10 contra el Torí i el 14 contra el Mechelen belga. Els blanc-i-blaus tornaran a la competició oficial el dia 20 en el duel de Copa contra l’Atlético Paso de l’illa de La Palma.

Múrcia, la zona preferida

Resulta curiós l’èxit de les instal·lacions del Pinatar Arena, triades per 20 clubs europeus per portar a terme la seva preparació durant el Mundial. Els periquitos hi coincidiran amb el Valladolid de Pacheta, el Watford, el Lió, el Lilla, el Groningen i l’Stade de Reims, entre altres.

El Girona, mentrestant, completarà una mini pretemporada a Estepona (Màlaga) del 4 al 10 de desembre amb dos amistosos contra l’Standard de Lieja i el Niça. «Veníem amb molt bona dinàmica i es podria pensar que l’aturada és negativa, però crec que ens va bé desconnectar una mica perquè veníem de situacions de molta pressió», va reflexionar el tècnic Míchel, que no compta amb cap mundialista.

🗣 @Michel8Sanchez:



❝Veníem d'una molt bona dinàmica però necessitàvem aquesta aturada per desconnectar una mica després de moltes situacions de pressió.❞



➕🎥 VÍDEO SENCER ➡️ https://t.co/adaIVnwSgr pic.twitter.com/Gyl7meDo8L — Girona FC (@GironaFC) 30 de noviembre de 2022

A terres gironines hi haurà l’Osasuna entre el 9 i el 14 de desembre. L’equip navarrès es concentrarà a Santa Coloma de Farners, entrenarà al camp municipal de Riudarenes i jugarà tres d’amistosos, els dos primers a Palamós contra el Lorient i l’Stade Brestois, de la Ligue 1, i l’últim, precisament, contra el Girona, el dia 14 a porta tancada a La Vinya.

El Manchester United, a Andalusia

Dels altres equips de la Lliga destaquen els viatges de clubs com el Betis, el Rayo, el Vila-real, la Reial Societat i l’Almeria. Els verd-i-blancs van patir una lamentable gira per Sud-amèrica amb derrotes contra el River Plate (4-0) i el Colo Colo (5-0). Ara jugaran tres amistosos més al Villamarín contra el Manchester United (el dia 10), l’Inter de Milà i l’Atalanta.

🇪🇸 Faltan dos semanas para el segundo amistoso de diciembre contra Real Betis.#MUFC — Manchester United (@ManUtd_Es) 26 de noviembre de 2022

El club anglès, rival del Barça a l’Europa League, també jugarà a Cadis aquest dimecres. El preparador físic del club groc, Sergio Dorado, destaca el canvi de planificació d’aquest curs, amb una concentració inicial de partits superior a la normal: «Vam elaborar un calendari específic per jugar al màxim les 14 primeres jornades. Era una minilliga que ens va obligar a una pretemporada més intensa i sobrecarregada. Ara al gener serà imprescindible afinar amb cada jugador, les seves particularitats i situació».

Duels a Anglaterra

El conjunt de Vallecas ha tancat la seva gira per Turquia i el dia 17 viatjarà al Regne Unit per enfrontar-se al Newcastle. A Anglaterra també es desplaçarà la Reial Societat per jugar contra el Leeds i el Vila-real, que el dia 15 disputarà un atractiu duel a Birmingham contra l’Aston Villa del seu exentrenador Unai Emery. Com el Rayo, el submarí groc també va fer una minigira per terres otomanes. L’Almeria, d’altra banda, viatjarà fins a l’Aràbia Saudita per enfrontar-se a l’Al-Nassr el 9 de desembre.

Altres clubs han optat per plans més pròxims, com l’Athletic, que només abandonarà Lezama per jugar un amistós a Burgos i un altre a Udine; i el Sevilla, que rebrà el Mònaco al Pizjuán el 7 de desembre i es desplaçarà a l’Algarve per jugar contra el Benfica el dia 11. L’Atlètic, el Mallorca, l’Elx, el Getafe i el València han optat per no moure’s de les seves instal·lacions per preparar la tornada a la competició.