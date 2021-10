Comprar un cotxe de segona mà, com pot passar amb qualsevol altre objecte, sempre genera dubtes, ja que no sabem quin ús li ha donat el seu anterior propietari ni el seu historial de manteniment. No obstant això, en molts casos, adquirir un vehicle d’ocasió és la millor opció, sobretot per als conductors que s’acaben de treure el carnet de conduir i busquen un cotxe amb el qual iniciar-se. En el cas de FiraVO, tots els expositors garanteixen el bon estat dels vehicles exposats.

En general, per realitzar una compra segura i aclarir qualsevol tipus de dubte o por que ens sorgeixi, el RACE ens explica els passos que hem de seguir a l’hora d’adquirir un cotxe de segona mà.

En primer lloc, és molt important tenir clar quin model de cotxe estem buscant i quants diners estem disposats a pagar. La millor opció és seleccionar dos o tres models per buscar i comparar ofertes.

En segon lloc, un cop trobem diversos models que encaixin amb les nostres necessitats, cal parlar amb el venedor, ja que ens pot donar moltes pistes sobre l’estat i la història del vehicle. Durant la conversa és important preguntar-li tots els dubtes que tinguem, com per exemple, el motiu de la venda, si el cotxe dormia en un garatge, etc.

En tercer lloc, hem de comprovar que les dades indicades pel venedor són correctes, per la qual cosa és imprescindible demanar-li una còpia de la documentació (impost de circulació, llibre de manteniment, fitxa tècnica, etc.). En cas de no poder aconseguir la documentació, una altra opció és acudir a la Direcció General de Trànsit i sol·licitar l’informe del cotxe, en el qual apareixen registrats totes les dades pel que fa als propietaris, multes i embargaments. Finalment, després de recopilar i analitzar tota la informació, si el vehicle s’ajusta a les nostres necessitats, podem avançar en l’adquisició.

Per saber si el vehicle ens convenç del tot o no, el millor és fer una prova de conducció. Hem de tenir en compte que no és fàcil detectar possibles avaries en una primera presa de contacte, però, es pot saber si alguna cosa no funciona bé aplicant alguns d’aquests consells durant la prova.

El primer que fem sempre és comprovar la carrosseria, que no presenti bonys ni corrosions, i que la pintura estigui en bon estat. És important fixar-nos que no tingui antigues reparacions de xapa, ja que això suposa possibles cops importants en el passat.

Hem de prestar especial atenció als sorolls que es generen al trepitjar el pedal del fre. També és aconsellable prestar atenció al color de fum, ja que ens ofereix pistes sobre possibles problemes mecànics depenent de la color (grisenc, negre, blavós, etc.)

Durant la prova és important encendre l’aire condicionat i el climatitzador per comprovar el seu correcte funcionament. No han de fer sorolls ni generar males olors. Per descomptat hem de comprovar el sistema d’il·luminació, els pneumàtics i les suspensions.