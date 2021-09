Des d’aquest divendres i fins diumenge, el recinte firal de Figueres acull la Fira del Vehicle d’Ocasió, FiraVO, organitzada conjuntament per les empreses del sector automobilístic i l’Ajuntament de Figueres. L’esdeveniment, amb entrada gratuïta, preveu la participació de catorze expositors, tots ells amb seu a la capital empordanesa i la seva àrea d’influència.

Es tracta d’un dels mercats d’ocasió més importants del nord de Catalunya en volum de negoci i atracció de clients. En l’edició passada, malgrat la pandèmia, la FiraVO va vendre 225 vehicles durant els tres dies que va durar l’esdeveniment i es van obrir negociacions de venda per als dies posteriors. La mitjana de preu dels vehicles comercalitzats va ser d’uns 15.000 euros i, segons fonts municipals, les vendes van suposar una facturació de 3.375.000 euros, una quantitat que demostra la rellevància de la FiraVO, tant per als expositors com per als compradors.

Una de les principals virtuts d’aquesta fira és que les empreses participants garanteixen el perfecte estat dels vehicles, procedents d’intercanvi amb vehicles nous de concessionari, compravenda i models de gerència i quilòmetre zero.

Aquest any la situació del mercat automobilístic està marcada per l’anomenada crisi dels xips, que està retardant l’arribada de vehicles nous en els concessionaris, la qual cosa també alenteix la disposició dels de segona mà en el mercat. Xavi Vilanova, representant de les empreses participants, assegura que «aquesta situació no afectarà la FiraVO, perquè tots els expositors disposem d’un bon estoc per a oferir als clients interessats».