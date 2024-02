Garatge Plana, concessionari oficial Mercedes-Benz, ha presentat els nous models Clase E i CLE Coupé, aquest passat divendres 16 de febrer, al Celler Perelada, una empresa que, segons paraules d'Ernest Plana, gerent del concessionari, té molta complicitat amb Garatge Plana per la seva filosofia sobre la sostenibilitat, el reciclatge, i la cura i estima per l’entorn. L’acte va comptar amb la presència de clients de Garatge Plana que varen poder provar tots els models exposats, els ja esmentats Clase E i CLE Coupé, així com els EQE Berlina i SUV. Tota una experiència i un plaer poder conduir aquests vehicles gaudint del paisatge de l’Alt Empordà.

El director de El Motor de Girona, Albert Alsina, va explicar al públic assistent les sensacions que tindrien al provar aquests vehicles i les característiques més importants de cada model, les quals us expliquem a continuació: Clase E: És un model amb un exterior “espectacular” amb línies molt clares i expressives, i amb tocs sensuals i detalls molt ben afinats, et sedueix per la seva il·luminació (brutal en horari nocturn). I com no, també destaca per un interior d’esperit contemporani, amb nous estàndars de disseny, espai i amb tot luxe i la digitalització portada al màxim nivell. L’harmonia, el benestar, el confort i l’entreteniment són primordials per Mercedes-Benz, i en aquest model es percep perfectament aquesta exclusivitat i artesania amb la que treballa aquesta marca. Només cal veure la pantalla MBUX Superscreen de nova generació… És una autèntica sala tecnològica. Aquest model pot disposar de fins a 7 motoritzacions diferents (entre motors i canvis de marxes), amb les conegudes dièsel i gasolina i híbrides amb aquestes dues modalitats. EQE Berlina i SUV: L’EQE és la perfecció en disseny, ja sigui en versió Berlina com també en el SUV. I és que l’aerodinàmica és també tecnologia, la qual resulta vital per fer que la seva conducció sigui fina, relaxada i esportiva a la vegada. I, gràcies a aquest compendi de qualitats, aquests models poden recórrer fins a 685 kms d’autonomia. CLE Coupé: Una “berlina” de tall cupè i amb l’esportivitat arrelada fins al fons del seu últim cargol del motor. Un model d’autèntic desig, amb una arquitectura innovadora, de tacte molt esportiu però que es pot utilitzar còmodament per al dia a dia. El CLE Coupé resulta, a simple vista, apoteòsic. I és que el definiria, tant sols, amb dues paraules, dinamisme i caràcter, i gràcies a la seva aerodinàmica carrosseria et posa, els pèls de punta. Està clar que, si el mires, te n’enamores. I si l’exterior del CLE Coupé emana poder, aquest també es trasllada a l’interior, amb una especial atenció a la individualització, al confort (seients que fan massatges, so Burmester 3D, il·luminació ambient configurable…) per gaudir de l’excel·lència revolucionària de la marca a nivell de digitalització i sensacions. I parlant de sensacions… Doncs poder gaudir de la finesa i l’eficàcia del seu xassís, frenada i suspensions d’alt nivell accelerant qualsevol dels tres motors disponibles, un dièsel i dues variants de gasolina que van des dels 190 als 258 CV de la versió més potent fins ara, el CLE 300 4MATIC Coupé, descobrirem el que és “gaudir” en el seu estat més pur.