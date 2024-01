No cal estudiar disseny gràfic per detectar errors gràfics als cartells de trànsit que assenyalen les vies i les poblacions a les carreteres de l'Alt Empordà, de Girona i de Catalunya. Tampoc no cal un grau en filologia hispànica per trobar faltes d'ortografia en algunes de les descripcions que contenen aquests cartells. Així i tot, pot ser que la concentració al volant t'hagi fet passar per alt alguna d'aquestes qüestions, però un cop ho detectes no hi ha marxa enrere: els senyals de trànsit són un autèntic caos.

Arnau Font, un jove català de Girona conegut a xarxes com a 'senyor font', ha publicat en diverses ocasions fotografies de cartells informatius a la carretera que no li han deixat indiferent. "No tinc ni idea de qui està al càrrec de dissenyar els cartells de trànsit, però a cada actualització activen tots els meus TOCs. Cada cartell té una mesura i disposició diferents, cosa que fa que no tinguin completament harmonia", escrivia a X (abans Twitter) al desembre. Al costat de la publicació va pujar algunes imatges amb clamorosos errors gràfics difícils de passar per alt: sagnies diferents en senyals adjacents, textos amb mida diferent que indiquen el mateix (per exemple, una població), un nivell d'interlletra desigual entre paraules en un mateix cartell, o estil de lletres variats amb minúscules i majúscules a la babalà. Serveixi d'exemple els cartells que indiquen la direcció de l'N-II cap a Figueres o cap a Girona, que són totalment diferents pel que fa a la mida. No tinc ni idea de qui està al càrrec de dissenyar els cartells de trànsit, però a cada actualització activen tots els meus TOC. Cada cartell té una mida i disposició diferents, cosa que fa que manquin completament d'harmonia.

Fins aquí el tuit random de la nit. pic.twitter.com/d9otq0Nxke — Arnau Font (@senyorfont) 3 de diciembre de 2023 La C-15 és una “Via 2+1” amb una senyal inventada, tot i que a la C-66 heu posat la reglamentària “Carretera 2+1” pic.twitter.com/Rrf4Zmx9p3 — Arnau Font (@senyorfont) 3 de diciembre de 2023 La manca d'harmonia, com explica Font, al conjunt de senyals de trànsit és conseqüència de la manca d'aplicació del llibre d'estil que marca i regula els recursos gràfics que cal establir com a referent per a tots els senyals. A Catalunya hi ha el 'Manual de disseny de la senyalització interurbana d'orientació de Catalunya' que recull totes les característiques i paràmetres que ha de respectar la senyalització, encara que no es traslladi després a la realitat. També és un tema competencial, ja que hi ha cartells que els col·loca Trànsit, des del Departament d'Interior a Catalunya, i d'altres que els instal·len des del Ministeri d'Interior el Govern Central, que també disposa d'un esborrany del catàleg de senyals de referència. No obstant això, també és un problema la manca de revisió ortogràfica que presenten molts dels cartells, cosa que pot ser deguda a errors humans o de transcripció, tal com recullen alguns usuaris a les publicacions de Font, que denuncien que aquests senyals es paguen amb fons públics. L'última queixa del jove de Girona és un cartell amb fins a tres errors que es poden detectar a simple vista. Es tracta un rètol que marca la carretera C-66 amb destinació Girona, La Bisbal d'Empordà i Palamós. S'hi pot identificar ràpidament una errada a la titlla de la població, que s'ha escrit amb accent greu (cap a l'esquerra, un signe de puntuació que existeix a l'idioma català) en lloc d'agut. També podeu veure un problema amb l'escrit de la població 'La Bisbal. E', on el punt s'hauria de posar després de la 'E', ja que és la paraula que s'omet i no 'Bisbal'. Per acabar, i encara que sigui menys evident, la paraula 'Girona' té la 'R' i la 'O' lleugerament més petites que la resta de lletres. Fa uns dies em queixava que els cartells de trànsit estan molt mal fets.



Doncs bé, aquesta setmana han instal·lat aquest i bé…🤨



Hi ha 3 errades: 👇🏼 https://t.co/lWSIu97eNc pic.twitter.com/MaZkRHEwmX — Arnau Font (@senyorfont) 28 de enero de 2024 Entre els comentaris, desenes d'internautes mostren errors en senyals que també han identificat. Una indica el municipi d'Andratx, a Mallorca, i té totes les lletres en majúscula menys la segona 'a', entre lletres, que està escrita en minúscula. Un exemple que mostra que aquesta pràctica cada cop més habitual també afecta altres punts del país.