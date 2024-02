La Policia Nacional ha expulsat d'Espanya dos delinqüents multireincidents que acumulaven més de 40 detencions i que causaven alarma social a Girona i Banyoles. Els agents van saber que un dels sospitosos es trobava a la capital del Pla de l’Estany i se'l va arrestar en un operatiu en col·laboració amb els Mossos d'Esquadra i la Policia Local de Banyoles. Un cop el van capturar se'l va traslladar al Centre d'Internament d'Estrangers de Barcelona per sol·licitar les causes judicials que encara tenia pendents i poder expulsar-lo. El segon cas va ser el d’un ciutadà que també tenia múltiples detencions, una de les quals per agressió sexual a Girona, a més de diverses causes per delictes contra el patrimoni.

Com en el primer cas, un cop detingut se'l va traslladar al CIE de Barcelona i, posteriorment, els dos sospitosos van ser expulsats d'Espanya per la Unitat Central d'Expulsions i Repatriacions (UCER). Des de la Policia Nacional assenyalen que la multireincidència és un "objectiu prioritari" dels diferents cossos policials.