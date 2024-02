El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha anunciat que el partit ha creat un grup de treball amb experts per abordar actuacions per combatre la "multireincidència" i que impulsarà iniciatives a totes les institucions on són presents per combatre-la. Turull ha dit que la voluntat és definir mesures "en el camp de la justícia, de la prevenció o el laboral" per tal que aquestes situacions "no es produeixin" i no hi hagi "sensació d'impunitat". "Qui la fa la paga i qui la fa moltes vegades, també", ha assegurat durant una visita a Figueres, una de les ciutats afectades per aquesta problemàtica. Turull ha dit a Junts li preocupa molt aquest tema i que cal intervenir-hi des de totes les administracions. "No tractant-lo no se solucionarà", ha dit.

Per la seva banda, l'alcalde de Figueres, Jordi Masquef, ha demanat la implicació de totes les administracions per combatre aquesta situació. "Hi hem de posar remeti i li demanem que intentin tenir influència al Parlament per esmenar aquesta problemàtica que ens toca viure als municipis", ha insistit Masquef. El batlle ha estat especialment actiu des de la seva arribada al càrrec en la lluita contra la reincidència delictiva, expressant públicament la necessitat de canviar la legislació vigent, un tema que el grup municipal de Junts va portar al ple municipal. Tretze delinqüents han acumulat 240 antecedents i 98 detencions a Figueres Porta d'entrada a Catalunya Sobre això, Turull ha dit que Figueres és capital de comarca i, sovint, porta d'entrada a Catalunya. "Té moltes coses bones i aquestes altres les hem de resoldre", ha afegit el secretari general de Junts. Durant la trobada, el dirigent de Junts ha estat acompanyat pel diputat al Congrés, Josep Maria Cervera, i alstres dirigents i càrrecs electes del partit. Jordi Turull també ha visitat la Casa de la Vila després de , on ha signat en el llibre d'honor de la ciutat i ha compartit una reunió de treball amb l'equip de govern. Consulta aquí totes les notícies d'EMPORDÀ