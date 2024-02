La darrera sessió del ple de Figueres va aprovar amb els vots favorables dels grups de Junts, PSC i PP, una moció presentada pel govern municipal amb l’objectiu de combatre la multireincidència delictiva. Segons les dades aportades per l’alcalde Jordi Masquef, a partir dels informes dels Mossos d’Esquadra, a Figueres hi han actuat tretze delinqüents que acumulen 240 antecedents i 98 detencions en el transcurs del 2023. Aquest fet va provocar, setmanes enrere, que Comerç Figueres iniciés una recollida de firmes per a demanar una actuació urgent.

Una reforma del Codi Penal sense efectivitat

La moció de Junts argumenta que «el juliol de 2022 es va aprovar al Congrés dels Diputats una reforma de l’article 234.2 del Codi Penal per tal de donar una resposta adequada als casos de multireincidència en furts, ja que fins aleshores només es tenien en compte aquells que superessin els 400 €. Aquesta reforma, després de més d’un any en vigor, no ha demostrat ser efectiva: el problema va més enllà de la tipificació penal i té un dels seus principals orígens en la incapacitat del sistema judicial de donar resposta de forma àgil a casos com aquests».

El grup del govern considera provat que «l’increment d’efectius policials es mostra ineficient si la justícia no és capaç de donar recorregut sancionador a les actuacions dels cossos i forces de seguretat. Els cossos policials s’acaben desmotivant i la sensació de desemparament del món local és creixent». L’alcalde, Jordi Masquef, va arribar a dir que la Guàrdia Urbana se sent «descoratjada» per aquesta reincidència. El portaveu socialista i exresponsable de Seguretat Ciutadana, Pere Casellas (PSC), va arribar a afirmar que, entre aquests personatges, «n’hi ha un que cada cop que entra al Puig de les Basses, els delictes baixen».

Visita de la consellera de Justícia

Masquef va aprofitar la sessió per agrair la visita de la consellera de Justícia, Gemma Ubasart, el mateix dijous. Aquest fet va ser lloat per l’exalcaldessa i portaveu republicana, Agnès Lladó, qui va recordar que les competències per canviar la situació «no són de la Generalitat», argumentant el vot contrari d’ERC a la moció «perquè no s’adiu amb el que és la realitat». També va aprofitar el ple per preguntar a l’alcalde, a partir de les seves declaracions a l’EMPORDÀ, «si l’actuació que es va fer en el desallotjament del carrer Ponent es va fer bé, per què no es fa el mateix a la Marca de l’Ham?». Masquef argumenta que «no eren tots del mateix propietari» i que hi ha dificultats afegides en aquest cas que «urbanísticament està en els llimbs».

Les dades de la multireincidència les va demanar Xavier Colomer (CUP), per a qui la moció «és extremadament teledirigida amb la intenció de crear relat». Àngela Domènech (PP) va reblar el clau afirmant que «no ens calen més jutjats, ens sobren delinqüents».