Els Mossos d'Esquadra han detingut a Flaçà el presumpte autor del crim de Torroella de Montgrí.

Es tracta de la parella de la dona, un home de prop de 40 anys, que va aparèixer diumenge assassinada a ganivetades a dins d'un cotxe abandonat en un camí a prop de la Gola del Ter. La víctima havia manifestat al seu entorn i al presumpte assassí que el volia deixar.

La víctima es deia Fàtima Dahan, tenia 44 anys i en feia 10 que vivia al municipi, on era coneguda.

Els agents de l'Àrea d'Investigació Criminal (AIC) han realitzat la detenció aquest matí pels volts de dos quarts de dotze en aquest municipi del Gironès.

L'arrestat és més jove que la dona assassinada i des del moment del crim -desaparició de la dona- va tenir un comportament sospitós que va alertar l'entorn.

Els Mossos investigaven aquest cas com a crim masclista i aquesta és la línia que han seguit fins a localitzar al presumpte autor de l'homicidi que aquest matí estava a Flaçà. Tot i això, els agents segueixen amb indagacions per acabar de tancar del cas.

Torroella de Montgrí ahir va fer un acte de repulsa del crim i va ser multitudinari. Persones properes a la víctima també apuntaven a un cas de violència de gènere. Tot i això, cal dir que fins ara l'arrestat no comptava amb antecedents per fets d'aquesta tipologia ni tampoc, segons el TSJC, hi havia hagut denúncies entre víctima i presumpte homicida.

El jutge de la Bisbal manté el secret de sumari.

Aquest homicidi el van descobrir persones properes a la víctima el diumenge. Després de denunciar-ne la desaparició el dissabte van fer recerca seguint el senyal de localització del telèfon mòbil i finalment, la van trobar morta a dins d'un vehicle en un camí agrícola pròxim a la desembocadura del Ter. Arran dels fets es va activar la Policia Local i els Mossos d'Esquadra que van confirmar que era una mort violenta. La dona tenia diverses punyalades.

A partir d'aquí, els agents de l'AIC van començar a indagar fins arribar a la detenció aquest dimarts al matí del qui seria el presumpte autor del crim.

Aquest succés ha consternat el Baix Empordà i sobretot Torroella, on la dona feina més de 10 anys que vivia i era coneguda perquè havia treballat en un bar de la població i ara ho feia en un de Verges.

Feminicidi condemnat pel Govern

Des de la Generalitat han emès un tuit on comptabilitzen el crim de Torroella com a femincidi. Demanen respecte per a la família i donen suport a la família i amics de la víctima.