Xifra rècord d’assumptes pendents als jutjats gironins el 2022: més de 59.000

Les dades anuals de l’activitat als jutjats difoses pel Consell General del Poder Judicial (CGPJ) posen de manifest que els jutjats gironins van acabar el 2022 amb 59.000 procediments pendents a tràmit, la xifra més alta de l’última dècada. En només un any han augmentat un 15%, i des de 2020 ho ha fet un 26,5%.

Val a dir que la vaga de lletrats de justícia ha provocat que el recull de dades s’hagi fet amb dificultats, i de fet el Consell alerta que els resultats són provisionals perquè no han pogut recollir dades d’una trentena de jutjats de l’Estat. On més ha pujat la pendència és a la jurisdicció penal (21,4%) , amb 19.343 assumptes pendents a tràmit. Amb tot, és la civil la que acumula més feina, amb 32.260 procediments que a final d’any no s’havien tramitat.

També han anat a l’alça l’ingrés d’assumptes al conjunt dels òrgans judicials, ja que en un any han pujat un 12%, amb 107.678 ingressos. Amb tot el nivell d’ingressos és molt inferior al de set o vuit anys enrere, quan se n’ingressaven més de 125.000.

La jurisdicció penal és la que més va ingressar. L’any passat va tancar amb 56.586 casos nous, un 10% més. Els jutjats especialitzats en violència sobre la dona van ingressar 3.753 casos, un 5% més. Suposa el gruix dels casos ingressats sobre violència masclista, i només una petita porció dels casos va per la via civil.

Per la seva banda, la jurisdicció civil va registrar 46.107 assumptes, un 12% més. En aquest cas, es van ingressar 395 procediments civils als òrgans especialitzats en violència contra la dona, un 11% menys. Els dos jutjats de Família han ingressat 2.329 procediments, un 1% més.

Els òrgans amb més càrrega de feina i també més congestió són els jutjats de Primera Instància i Instrucció que hi ha arreu de la província (menys a Girona, que té ambdues jurisdiccions dividides). Els 29 jutjats van ingressar més de 61.000 assumptes i van deixar pendents a tràmit més de 39.000 casos.

El jutjat Mercantil uniprovincial també ha notat un augment de feina d’un 35% d’assumptes ingressats. El volum de feina que concentra (va tancar l’any amb 1.181 assumptes) ha fet que s’hagi aprovat la posada en marxa d’un segon jutjat Mercantil, que entrarà en funcionament el 31 de març.

En canvi, l’única jurisdicció que ha disminuït en nombre d’ingressos ha estat la Contenciosa-Administrativa, amb una baixada d’un 1,6% i 1.177 ingressos. Aquests són també els jutjats que tenen més capacitat resolutiva, seguits dels jutjats Socials i en tercer lloc els jutjats Penals.

Durant el mateix període es van emetre 25.426 sentències, un 13,8% més, però el nombre de resolucions judicials pendents d’execució s’eleva a les 51.170. La taxa de congestió, que durant el 2020 va arribar a màxims històrics, se situa encara quasi al mateix punt (d’1,60 a 1,57). Les xifres del primer trimestre d’aquest any podrien empitjorar, ja que mostraran els efectes de la vaga de lletrats, que va començar el 24 de gener i ha suposat la suspensió de centenars de milers de judicis i altres actuacions.

Queixes de ciutadans per la vaga dels lletrats de justícia

La vaga indefinida de lletrats de justícia iniciada el 24 de gener ja ha causat múltiples suspensions d’actuacions a la província de Girona, i no només judicis. El Registre Civil és un dels òrgans que s’ha vist afectat, ja que per acord del cos i el Ministeri de Justícia, només s’estan duent a terme uns determinats serveis bàsics, mentre que la resta poden ser suspesos si el lletrat que ho hauria de fer està de vaga. Per tant, per ara només s’estan realitzant les actuacions que es consideren essencials, i que són les inscripcions de naturalesa registral (naixements, defuncions i matrimonis).

Això ha comportat queixes de ciutadans que tenien cita prèvia i que no han pogut realitzar el tràmit, com ara Fernando Segura, que no va poder obtenir el certificat de naixement de la seva filla al Registre Civil, que necessitava per fer-li el DNI. «Tenia la cita des de feia mesos, i vaig perdre tot el matí», es queixa. «Molts dels que érem a la cua no vam poder fer cap tràmit, i als que preguntaven sense tenir cita ni se’ls escoltaven», manifesta.

Aquesta situació va fer que es decidís a interposar una queixa, que no va poder posar al mateix Registre Civil, sinó que va haver de dirigir-se al punt d’informació dels jutjats a través d’un formulari que facilita el Consell General del Poder Judicial. El ciutadà manté que per poder interposar la queixa va tenir dificultats, ja que va haver de dirigir-se a diferents sales del jutjat abans no li van donar el formulari.

Sobre aquesta qüestió, el Departament de Justícia explica que a part del formulari facilitat pel Consell, també es poden seguir altres canals d’atenció ciutadana per demanar informació o formular queixes, com és el telèfon 012; les bústies de correus de les oficines d’atenció al ciutadà de l’Administració de Justícia a Catalunya; i presencialment es poden presentar al registre del Departament a través de correu administratiu a les oficines de qualsevol Administració o oficines de correus.





34 dies de vaga

Els lletrats van iniciar la vaga per mostrar el seu rebuig a la manca de compliment del Ministeri de Justícia d’una bateria de millores laborals i salarials pactades el juny passat. Fins ara el Comitè de Vaga dels lletrats s’ha reunit en tres ocasions amb el Ministeri per negociar solucions, però no s’ha arribat a cap acord concret per desconvocar l’aturada.

Des que van iniciar la protesta, els lletrats gironins han mantingut uns nivells d’adhesió molt alts, la majoria de dies per sobre del 50% (a la província de Girona treballen 67 lletrats).

Per ara, no hi ha una nova data per reprendre la negociació. Els lletrats volen equilibrar el seu salari un 85% al de fiscals i jutges, una reivindicació que el Ministeri no vol acceptar.