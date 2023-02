La vaga de lletrats ha paralitzat centenars de milers d'euros en indemnitzacions als jutjats gironins

La vaga de lletrats de l'administració de justícia, iniciada el 24 de febrer, ha paralitzat el funcionament dels jutjats a tot l'Estat. Tenint en compte que una de les tasques que desenvolupen els lletrats és la d'autoritzar embargaments i pagaments de diners a beneficiaris d'un procés judicial (indemnitzacions, pensions alimentàries, pagament de multes, etc.), la vaga ha paralitzat centenars de milers d'euros dels comptes de dipòsits i consignació de la província de Girona.

Segons fonts judicials, durant aquestes dues setmanes les dues seccions penals de l'Audiència de Girona han acumulat prop de mig milió d'euros que haurien d'haver sortit per pagar indemnitzacions, costes o reclamacions. I no només als ciutadans, sinó que l'Estat també en surt perjudicat perquè el Tresor Públic deixa d'ingressar multes. L'afectació és especialment important tenint en compte que és a principis de mes quan els lletrats autoritzen les sortides dels comptes. Durant aquestes setmanes han anat ingressant diners però no n'han sortit perquè són els lletrats qui tenen aquesta competència.

Els jutjats mouen molts diners durant l'any. Segons dades del Consell General del Poder Judicial de 2022, a la província de Girona es van ingressar prop de 107 milions d'euros (106.991.335 euros), una quantitat una mica superior als que van sortir-ne (106.440.822 euros) per fer pagaments als beneficiaris.

Centenars de suspensions

Segons dades difoses avui pel Tribunal de Justícia de Catalunya (TSJC), la vaga ha provocat la suspensió de 167 actes processals a la província gironina, que inclouen judicis i altres vistes que inclouen interrogatoris o exploracions. La jurisdicció penal va ser la més afectada, amb 98 suspensions, mentre que la civil en va patir 56, la Social 7 i finalment la contenciosa-administrativa, 6.

Del total de procediments suspesos, 100 corresponen als jutjats de Girona, essent els més afectats per la vaga.

Aquestes són les primeres dades que ha recopilat el TSJC fent una comparativa entre les dades introduïdes al programa informàtic durant la setmana del 30 fins al 3 de febrer i les que hi havia la setmana anterior.

L'afectació a Catalunya ha estat molt major, i en només cinc dies es van suspendre 2.259 actes processals als jutjats catalans.

La vaga continua

Els lletrats no preveuen, per ara, desconvocar la vaga convocada per reclamar al Ministeri de Justícia el compliment d'un acord firmat l'any passat per millorar les condicions laborals i salarials al cos. El Ministeri no s'ha assegut a negociar amb el Comitè de Vaga, una situació que segons els lletrats suposa una vulneració de la llei. "El Ministeri està incomplint el decret que obliga les parts a asseure's a negociar en el moment que es convoca una vaga", explica Jaume Herraiz, lletrat i membre de la junta executiva del Col·legi Nacional de Lletrats de l’Administració de Justícia. "La situació continua igual que fa dues setmanes i aquest col·lapse és només atribuïble a la negligència del Ministeri, que no s'ha volgut asseure amb nosaltres", sosté.

El col·lectiu de l'advocacia també comença a mostrar el seu malestar amb la vaga. El Consell General de l'Advocacia Catalana ha instat a través d'un comunicat a les parts a negociar per desencallar la situació de paràlisi. A més, alerta que està tenint efectes "indirectes" que perjudiquen la ciutadania, com ara l'execució de pagaments. També demanen que es compleixin "escrupolosament" els serveis mínims, que impliquen assumptes amb presos, mesures cautelars o procediments de violència masclista. Per últim, ofereixen al TSJC la col·laboració dels 14 Col·legis de l'Advocacia Catalana per poder anticipar a un dia vista la suspensió d'una vista pels "greus" perjudicis que provoquen a la ciutadania.

Sobre això, Herraiz recorda que el dret a vaga no obliga al treballador a comunicar la seva intenció d'adherir-s'hi fins al mateix dia. A més, sobre les execucions de pagaments, respon que aquesta paràlisi als comptes de consignacions és un efecte "directe" de la vaga, ja que suposa una part molt important de la tasca d'un lletrat a començament de mes.

De moment, els lletrats segueixen compromesos en la vaga. Dels 68 lletrats que treballen als jutjats gironins, avui només n'ha treballat la meitat.