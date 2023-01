Els jutges i magistrats de Figueres donen suport a les reivindicacions que els funcionaris de gestió, tramitació i auxili van fer la setmana passada i demanen la creació de nous jutjats de forma "inajornable". En una junta de jutges celebrada dijous per abordar la situació, van acordar per unanimitat reconèixer la feina que fan els funcionaris malgrat "l'enorme" càrrega de feina que suporten; reclamar els funcionaris que els correspondrien com a plaça de magistrat i crear de forma urgent el jutjat d'instància i instrucció número 9. A curt termini, també reclamen el número 10 per fer possible i "real" la reivindicada separació de jurisdiccions i un nou penal, el 3.

Amb tot, demanen que es tinguin en compte les "singularitats" d'un partit judicial fronterer, amb una gran població i amb la presó del Puig de les Basses, que ha augmentat la càrrega de feina. Els funcionaris dels jutjats de Figueres denuncien una situació de "col·lapse" i reclamen més personal i nous jutjats