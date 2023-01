La vaga indefinida de lletrats de l'administració de justícia ha començat aquest dimarts i ja s'ha notat al Palau de Justícia de Girona. La imatge aquest matí era de passadissos buits, lluny del tràfec habitual a principis de setmana. L'Audiència ha suspès els dos judicis que hi havia fixats per a avui, un contra uns acusats de fingir un accident de cotxe el febrer del 2011 per cobrar la indemnització de l'asseguradora i un altre per un delicte continuat d'apropiació indeguda presumptament comès per la presidenta i la secretària d'una entitat urbanística de Vidreres (Selva) els anys 2013 i 2014.

Si no es posa fi a l'aturada, l'Audiència mantindrà els assenyalaments de les causes amb pres, considerats serveis essencials.

L'inici de la vaga s'ha traduït en judicis suspesos i edificis judicials pràcticament buits a les comarques gironines. És el cas del Palau de Justícia de Girona, seu, entre altres organismes judicials, de l'Audiència de Girona. A l'entrada de les sales de vistes que utilitzen les seccions penals tercera i quarta, cartells recollien les reivindicacions del lletrats de l'administració de justícia (LAJ): "Per dignitat, per justícia, per igualtat, el Ministeri de Justícia ha de complir els acords pactats".

Després de dues aturades el novembre i desembre passats, els lletrats han decidit anar a la vaga indefinida per denunciar que el Ministeri de Justícia no ha mogut fitxa per atendre les seves reivindicacions, entre les que hi ha que progressivament han assumit més càrrega de feina però no han millorat les condicions salarials i volen que s'equipari amb la de jutges i fiscals.

Si no es desconvoca la vaga, es preveu una gran afectació a les agendes judicials, de per si al límit a molts òrgans judicials de la demarcació, perquè durant els dies d'aturada només es mantindrien els assenyalaments considerats essencials i seguint el decret de serveis mínims. Els serveis essencials són els de guàrdia, les mesures cautelars o provisionals, els judicis o compareixences de causes amb pres, les actuacions del Registre Civil, les actuacions relacionades amb la violència de gènere i les que actuacions processals ja assenyalades amb intervenció d'un menor d'edat o d'una persona amb la capacitat modificada judicialment.