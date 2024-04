Sílvia Caballol, sobre la seva relació amb l'exbisbe de Solsona: «M'han arribat a dir que aniré a l'infern pel que he fet»

Dos anys i mig després, Sílvia Caballol, psicòloga i dona del bisbe emèrit de Solsona Xavier Novell ha trencat el seu silenci. La surienca ha parlat públicament per primera vegada al programa Col·lapse de TV3, on en una conversa amb el periodista Ricard Ustrell, ha exposat que quan el prelat va deixar el càrrec a Solsona per amor, van topar-se amb una Església dividida. Dues setmanes després de casar-se amb Novell amb la benedicció del papa Francesc, confessa que durant els darrers anys, ha trobat "molta misericòrdia, però també hi ha un gruix de gent que no ho enten". "M'han arribat a dir que aniré a l'infern pel que he fet", lamenta.

"A l'Església hi ha molta gent. Hi ha molta misericòrdia, però també hi ha qui no ho entén". Així defineix la psicòloga surienca com sent que s'ha viscut a l'Església la seva relació amb Novell. El prelat va renunciar per sorpresa al seu càrrec de bisbe de Solsona el 23 d'agost del 2021. El motiu, en aquell moment desconegut, no era un altre que el bisbe es trobava en una relació romàntica amb Caballol. Des de llavors, afirma que "hi ha persones que no han estat a l'altura". "Ens han arribat a dir que marxéssim a viure fora del territori diocesà. També hi ha qui ha afirmat que aniré a l'infern pel que he fet", detalla.

La relació amb el papa Francesc

Ara, ja en un altre moment vital, Caballol confessa que ja no té por a "parlar". El març, la parella va casar-se per l'Església amb la benedicció del Papa Francesc, qui va haver d'intervenir personalment per secularitzar el bisbe emèrit. "Temia que si feia algun pas en fals, podria haver obstaculitzat el procediment. Sé que hi ha qui pot estar en contra del fet que jo parli", assegura la psicòloga. Caballol explica que per dur a terme la secularització, "el papa Francesc va voler conèixer el Xavier". Detalla que "ha fet un seguiment exhaustiu del cas i que, a diferència d'altres persones de l'Església catòlica, no m'ha donat molta canya". "Ha estat tolerant i empàtic amb la situació", afirma.

Caballol reconeix que l'amor va sacsejar ara fa dos anys i mig la seva vida i la de Novell. Assegura que el bisbe emèrit prefereix que no transcendeixin detalls sobre la seva història d'amor, però avança que "no va ser tal com es va construir als mitjans de comunicació". "El nostre amor va néixer com una flor entre les pedres. Va ser bonic, però no va ser fàcil, perquè van entrar en conflicte determinades coses. Es va intentar evitar, però és complicat", detalla la psicòloga. "L'amor és així, et desarma", sentencia.

Les crítiques de l'Església

La psicòloga fa la vista enrere i es mostra dolguda per l'allau de crítiques que va rebre Novell quan va deixar el càrrec. "Em va fer molt mal que ningú sortís a defensar-lo", assegura. Recorda la duresa d'alguns d'aquests comentaris, entre ells, els de la manresana Sor Lucía Caram. "Va sortir a dir que era un boig i un pertorbat. Ni jo, després d'una valoració a un pacient, seria capaç de dir això", etziba. "Però hi ha gent de l'Església que el veu com un traïdor", lamenta.

En aquesta línia, també lamenta la forma en què se la va definir quan la notícia va fer-se pública. La surienca considera que van agafar-se "dos llibres que vaig escriure fa una dècada, en un moment molt complicat i dels quals no em sento plenament orgullosa", i es van fer servir "per construir un personatge". "Es van classificar d'eròtic-satànics. Eròtics, ho compro, però satànics no". "Se'm va definir com a persona eròtic-satànica i la diferència entre el personatge i la persona era molt gran", recalca. En aquest sentit, critica que "ningú s'arribés a parar a pensar que jo tenia fills i que això els podia arribar a afectar".