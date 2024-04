L'exbisbe de Solsona es casa per l'Església

Xavier Novell, bisbe emèrit de Solsona, i la psicòloga surienca Sílvia Caballol han passat per l'altar i ja són marit i muller amb el permís del Sant Pare. Així ho ha explicat la mateixa Caballol en un escrit a Instagram aquest dilluns, que acompanya amb cinc fotografies d'ambdós vestits de casament.

"Creia honest, després de tant de temps que ens acompanyeu, no ocultar-vos que el Xavier i jo, finalment, ens hem pogut casar per l'Església, gràcies a la misericòrdia del Sant Pare que li ha concedit la secularització. He quedat admirada de la gran qualitat humana i espiritual del Papa Francesc. Ha estat un camí llarg, però hem pogut regularitzar la nostra situació canònica: casar-nos com desitjàvem i poder tornar a rebre la comunió. Ell continua sent bisbe, però sense poder exercir el ministeri", diu el text de la psicòloga i escriptora de novel·les eròtiques de Súria

Sílvia Caballol agraeix la intercessió del Papa perquè la secularització del bisbe no era un afer fàcil atenent el dret canònic ni habitual dins de l'estructura de l'Església. Sacraments com el baptisme, la confirmació, el casament i l'ordre sacerdotal, com diu l'església catòlica, imprimeixen caràcter. De fet, Novell ha estat secularitzat, s'ha pogut casar com desitjava, per l'Esgléisa, però continua sent bisbe.

Renúncia per sorpresa

Novell va renunciar per sorpresa al seu càrrec de bisbe de Solsona el 23 d'agost del 2021. El motiu, en aquell moment desconegut, no era un altre que el bisbe es trobava en una relació romàntica amb Caballol. Tres mesos més tard, el 22 de novembre, la parella es va casar pel civil, al jutjat de Pau de Súria i, l'abril del 2022, Novell es va estrenar com a pare, amb dues bessones. Ara, han fet un pas més en la seva relació i l'han confirmat per l'Església catòlica.

Caballol explica que, "molts hagueren preferit ocultar aquesta informació, però sempre he cregut que si hom està convençut d'allò que fa i sent, cal apostar per la naturalitat, la normalitat, la transparència, anar de cara, sense deixar marge a l'especulació, i caminar sota la llum". I fa una crítica a com l'Església va tractar l'adeu del bisbe de la catedral de Solsona. "La foscor no crec que sigui el que mereix el nostre amor, ni l'Església. Tampoc crec que l'ocultació que va acompanyar la renúncia del meu marit ara fa dos anys i mig, fos per a res un encert", indica. I afegeix: "Perdoneu-me tots aquells que penseu que hauria estat millor mantenir el secret, però no puc continuar obrant com no penso ni sento. Dit això, no puc fer altra cosa que mostrar, un cop més, la bellesa de l'amor". Hi ho ha comunicat en un dia de celebració festiva a l'Església catalana, el dilluns de Pasqua.