Un casament com el de l'exbisbe de Solsona «és tan excepcional que no està ni contemplat», segons un expert en dret canònic

El casament del bisbe emèrit de Solsona, Xavier Novell, i la psicòloga surienca Sílvia Caballol, va tenir lloc al santuari de Santa Maria de la Guàrdia, al municipi de Sagàs, al Berguedà, segons ha pogut saber Regió7, del mateix grup editorial que l'EMPORDÀ, i podria passar a la història com un dels fets més excepcionals que s’han produït mai al poble. La cerimònia va ser possible gràcies a la secularització que el Papa Francesc va concedir a Novell i que l'ha dispensat de les seves obligacions sacerdotals, una mesura que un expert en dret canònic consultat per Regió7 considera que és «tan excepcional que ni tan sols està previst a nivell teòric».

Xavier Novell va renunciar al seu càrrec de bisbe l'agost de 2021, però a causa del caràcter inesborrable del sagrament de l'ordenació, encara seguia mantenint el càrrec. Per tal de poder casar-se per l'Església era necessari que rebés la secularització per part del Sant Pare, que el dispensaria del celibat i el reduiria a l'estat laical. Llavors, podria contraure matrimoni sense cometre cap «delicte canònic», tal com ho ha pogut fer ara. Segons ha apuntat l'expert, que prefereix que no es divulgui el seu nom, quan Novell es va casar pel civil el novembre del mateix 2021, va cometre aquest delicte contemplat en el dret canònic.

Un cas «molt excepcional»

Aquesta mena de casos són tan escassos i excepcionals que no apareixen al manual. «A nivell teòric no estan previstos; quan algú esdevé bisbe no es contempla que en un moment donat s'haurà de secularitzar», segons ha fet notar l'expert. També ha afegit que «és possible que hi hagi un procediment previst per aquestes situacions, però si és així, el document no és públic», ni tampoc pot ser consultar pels entesos en la matèria.

«Els processos de secularització són competència exclusiva del Papa», de manera que només ell pot determinar aquesta decisió, sigui per una petició per part de l'interessat, com en el cas de Novell, o perquè el convidin a deixar de formar part de l'Església per «qualsevol acte incívic o que no s'alinea amb els valors de la institució». De fet, així mateix ho explicava Caballol a la seva publicació a les xarxes: s'han pogut «casar per l'Església gràcies a la misericòrdia» del Papa Francesc.

Des que Novell va renunciar a ser el bisbe de Solsona, ara fa gairebé tres anys, a causa del caràcter inesborrable del sagrament hauria pogut seguir cobrant el seu sou que tenia mentre ocupava el càrrec, a no ser que hi renunciés. Tot i això, durant el període d'un any li quedava restringit el permís per a fer missa. Aquesta situació, però, s'ha revertit des del moment en què el bisbe emèrit va rebre la secularització i segons el dret canònic, es va desvincular del seu propi passat.

A la publicació de Caballol, la surienca va afegir-hi un text en què manifestava que «cal apostar per la naturalitat, la normalitat, la transparència, anar de cara, sense deixar marge a l’especulació», per justificar el fet de mostrar públicament el casament per l’Església amb Novell. També va afegir que «l’ocultació que va acompanyar la renúncia del meu marit ara fa dos anys i mig» no va ser un encert.

Units al Berguedà en un santuari barroc del segle XVII

Les fotografies que Sílvia Caballol va compartir a través de les seves xarxes socials del casament per l’Església amb l’antic bisbe de Solsona, Xavier Novell, es van realitzar al santuari de Santa Maria de la Guàrdia, que està situat al municipi de Sagàs, a la comarca del Berguedà. L’indret es troba als volts de Puig-reig i Gironella.

La construcció és d’estil barroc i es va construir durant el segle XVII. S’alça sobre construccions anteriors d’estructura romànica i està envoltada d’un exuberant paisatge rural. És un santuari amb moltes devocions a la comarca.