La podòloga clínica Maise Cunill i Rubio treballa a diferents centres de l'Alt Empordà i actualment lidera un projecte de recerca on aborda la relació entre el càncer i els seus efectes en la salut dels peus. L’estudi es duu a terme en col·laboració amb l’Institut de Recerca Glòria Compte de la Fundació Salut Empordà i està enfocat a investigar els efectes secundaris dels tractaments oncològics sobre les ungles dels pacients, que actualment s’està realitzant a l’hospital de dia de l’hospital de Figueres. La manca d’informació sobre aquest aspecte ha estat una preocupació per part de Cunill. Amb això en ment, l’objectiu principal del seu projecte és informar i proporcionar eines als pacients per cuidar-se millor la salut dels peus i guanyar en benestar. L’estudi se centra en les alteracions unguials que experimenten els pacients quan reben tractament oncològic.

"Sempre he estat molt vinculada i sensibilitzada amb el tema de l’oncologia, a partir d’aquí vaig pensar que les persones que estan en tractament de quimioteràpia tenen efectes secundaris als peus i hi ha bastant desconeixement també per part del mateix pacient" assenyala. El projecte es presenta al Teatre de Roses el 2 de febrer, a les set de la tarda, coincidint amb el Dia Mundial del Càncer, a través d’una xerrada que busca educar i sensibilitzar la comunitat sobre la podologia oncològica. A l’esdeveniment, Oriol Turró, coordinador de l’Institut de Recerca de la FSE, explicarà altres projectes de recerca relacionats amb càncer a la comarca.

Cunill està treballant intensament per canviar la percepció de la podologia i proporcionar una atenció integral als pacients oncològics. Amb el suport econòmic de la Fundació Roses contra el càncer, la seva missió va més enllà de la cura dels peus; busca millorar la qualitat de vida dels pacients i fer-los sentir acompanyats en tot el seu viatge cap a la curació.

Servei de podologia oncològica

La seva experiència professional i interès en la Reflexologia Podal la va conduir a posteriorment a completar el Grau de Podologia i s’ha especialitzat amb un màster d’oncologia i investigació. Fa més de vint-i-set anys que resideix a Llançà, on té consulta privada i fa un parell d’anys també ha establert la seva pràctica a la Clínica Santa Creu, on exerceix com a podòloga principal. Recentment, la clínica ha introduït un servei de podologia: atenció a pacients oncològics, sota la seva direcció.

Cunill aspira a millorar la comprensió i la cura dels peus davant les complicacions podològiques en aquest grup de pacients més vulnerables. "Depèn del tipus de càncer i de medicació que rebin poden tenir unes o altres alteracions tot i que també hi ha persones que no en tenen cap". Per a Maise Cunill és molt important que en començar el tractament "el pacient sàpiga els efectes que pot tenir al peu i fer-ne prevenció.".

Existeixen diferents tractaments per al càncer, però el més estès és la quimioteràpia sistèmica que ocasiona danys en les extremitats inferiors: Pot caure l’ungla, canvi de color o posar-se més gruixuda. També pot produir-se infecció al voltant de l’ungla i ser un focus de fongs. L’especialista posa èmfasi en altres complicacions potencials del tractament que poden atacar a les terminacions nervioses dels peus fent que perdin la sensibilitat a les puntes del dit dificultant el seu dia a dia. "Ells són els que ens aguanten i ens fan mantenir l’equilibri i els dits són molt importants per la marxa" assegura.

"La podologia és una disciplina essencial per al benestar humà, que sovint passa desapercebuda. A la consulta diària t’adones que existeix un desconeixement d’aquesta especialitat i que no se sap molt bé què és allò que fem els podòlegs" destaca Cunill.

Molts problemes tenen origen als peus

Cunill destaca la importància dels peus en la salut general i assenyala que molts problemes comuns poden tenir el seu origen en els peus. "Des que comencem a caminar, els peus ens porten a tot arreu al llarg de la vida i, en general, crec no els donem l’atenció que es mereixen". Alguns problemes molt comuns, com dolors d’esquena, maluc o genoll, poden tenir l’origen als peus. Per això, aconsellem una visita anual al podòleg per prevenir futures patologies. "Com deia Leonardo da Vinci: ‘El peu humà és una obra mestra d’enginyeria i una obra d’art’".

Millorar la qualitat de vida del pacient oncològic és la premissa amb què treballa Maise Cunill. L’oncòleg centra els seus esforços a salvar la vida del pacient, "però el pacient necessita una atenció multidisciplinària i tenir un professional com a referent. És important que les persones puguin venir a preguntar i que se sentin cuidats i acompanyats des d’una perspectiva global durant tot el procés de la malaltia".