Alerta: Et poden caure fins a 6.000 euros de multa per portar aquests adhesius al cotxe.

Decorar el cotxe amb adhesius pot semblar una forma inofensiva d'expressar la teva personalitat, però la DGT té regulacions estrictes sobre això. La seva preocupació principal és garantir la visibilitat del conductor en tot moment. Per tant, qualsevol adhesiu que obstrueixi la visió al parabrisa, les finestretes o la matrícula podria resultar en una multa considerable, que fins i tot podria arribar als 6.000 euros.

Una de les infraccions més comunes és acumular adhesius al parabrisa, especialment els de la ITV. Encara que puguin semblar insignificants, aquests adhesius poden interferir amb la visió del conductor i posar en perill la seguretat a la carretera. A més, les làmines tintades a les finestretes també estan subjectes a regulacions estrictes, ja que poden reduir la visibilitat i causar distraccions mentre es condueix.

La importància de mantenir la matrícula visible no s'ha de passar per alt. Qualsevol adhesiu que cobreixi parcialment o totalment la placa de matrícula pot ser motiu de multa. A més, els adhesius reflectors estan prohibits, perquè poden enlluernar altres conductors i causar accidents. Per tant, és crucial respectar aquestes regulacions per garantir la seguretat viària i evitar sancions costoses per infraccions de trànsit.

Decorar el cotxe amb adhesius pot ser una forma d'expressió personal, però és important fer-ho respectant les normatives de seguretat viària. La visibilitat clara és fonamental per a una conducció segura, de manera que qualsevol element que obstaculitzi la visió del conductor pot ser sancionat.