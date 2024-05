L'Escala aborda la urbanització d'un sector d'Empúries construit als anys 70

L’Ajuntament de l’Escala ha tirat endavant el darrer tràmit per tal de començar la urbanització dels Emperadors, un dels sectors del municipi que es va construir sense planificar. Juntament amb el Riuet, són les dues zones del municipi que figuren com a prioritàries. El projecte té un cost de 3.861.129 euros que es finançaran amb contribucions especials. El projecte ha incorporat la majoria de les al·legacions dels veïns.

El sector està situat a tocar les primeres platges d’Empúries i del Museu d’Arqueologia. Es va construir als anys 70 sense planificar. Això ha suposat que avui encara hi hagi carrers sense asfaltar i li faltin serveis. L’alcalde, Josep Bofill, posava de manifest durant l’aprovació que «malauradament hi ha molts sectors no urbanitzats, amb serveis precaris». Per això es va elaborar un Pla Director d’Urbanitzacions que marca les prioritats. I aquest se situava al capdamunt. Però els tràmits s’han allargat per negociacions amb els veïns, entre altres factors.

Ara el procés s’ha pogut acabar, s’han incorporat bona part de les al·legacions i s’ha aprovat, cosa que permetria que es pogués tirar endavant entre l’estiu i finals d’any.

El regidor d’Infraestructures i Obres, Rafael López, explicava que són 161.000 metres quadrats a la zona entre el carrer Palanca, el camí de la Muralla que limita amb el MAC-Empúries al nord, i el carrer Emili Gandia. L’únic vial urbanitzat és el carrer Puig i Cadafalch. Una de les zones consta d’habitatges unifamiliars i la resta adossats.