El ple ordinari del mes d'abril de l'Ajuntament de l'Escala, celebrat el passat dilluns 17, va aprovar inicialment la modificació del projecte d'urbanització de la UA 106 Els Emperadors. També es va aprovar la declaració d'obres d'interès municipal l'ampliació del CAP i les obres de millora previstes a l'institut El Pedró.

La urbanització del sector dels Emperadors estava previst que tirés endavant quan va esclatar la pandèmia de la Covid-19. En aquell moment es va decidir posposar aquesta actuació, davant la incertesa econòmica que es va generar a nivell mundial. Uns anys després, l'objectiu és reprendre aquest procediment i el primer pas ha hagut de ser una actualització del projecte a les condicions actuals de mercat. L'actuació està previst que suposi una inversió de 3,6 milions d'euros, donat que aquest és un dels sectors més grans pendents d'urbanitzar que té el municipi.

El ple també va aprovar provisionalment la modificació del pla parcial SuP V, Els Cossis, que passa a prioritzar els habitatges unifamiliars i redueix el nombre d'habitatges possibles en aquesta zona.

Com estava previst, també es va aprovar declarar d'interès municipal les obres d'ampliació i millora del CAP i l'institut El Pedró.

Just abans d'aquest ple ordinari, es va fer una sessió extraordinària per tal que el Síndic de Greuges Municipal, Carles Cervantes, presentés el seu informe dels darrers dos anys. Dos anys en què ha gestionat 71 consultes, de les quals 54 no van arribar a generar cap expedient. De les 17 actuacions que si que van generar un expedient, 15 ja estan resoltes, segons va destacar el Síndic.