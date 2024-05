Com puc preparar la pell abans de prendre el sol? T'ho expliquem

La pell es renova en cicles de 28 dies. A l’hivern, per la roba que utilitzem i pel fet que la pell no està exposada al sol, aquesta renovació s’alenteix i s’acumula una capa més profunda de cèl·lules queratinitzades (o mortes). Així doncs, com puc preparar la pell abans de prendre el sol? María Padilla, experta en cosmetologia i estètica, ens dona una sèrie de consells per lluir un bronzejat perfecte aquest estiu.

1. EXFOLIACIÓ

El bronzejat serà més uniforme i durador si es bronzegen cèl·lules noves i no cèl·lules mortes. A més, treure’s les cèl·lules queratinitzades evitarà que apareguin taques a la pell i la capa hidrolipídica quedarà totalment compacta. A través d’un píling eliminarem cèl·lules queratinitzades. Padilla proposa l’alfa hidroxiàcid de Bottega di Lungavita, un píling enzimàtic a base d’enzims frutals. També recomana l’exfoliació mecànica a base d’ossos fruiters amb micropartícules.

2. TRIAR UN FACTOR DE PROTECCIÓ ADEQUAT

Segons el tipus de pell, aplicarem un factor de protecció o un altre. És recomanable utilitzar com a mínim el factor 15. En casos de pells blanques, pells amb taques o amb cicatrius, convé utilitzar protectors de pantalla total.

És important posar-se crema solar. / Freepik

3. INCLOURE EN LA NOSTRA RUTINA PRODUCTES AMB VITAMINA C

La vitamina C és un dels millors antioxidants i un actiu molt saludable per a la pell. Aplicant-hi productes que la continguin, com alguns sèrums, ajudarem la nostra pell a neutralitzar l’acció dels radicals lliures i a prevenir les agressions solars i el fotoenvelliment.

4. UTILITZAR PROTECCIÓ SOLAR DE MANERA GRADUAL

Hem de protegir la pell quan prenem el sol, però també a diari. En moments de més exposició haurem d’intensificar la protecció. Un consell de María Padilla és aplicar la protecció de manera gradual, de més a menys, conforme avança l’estiu.

5. APLICAR CORRECTAMENT EL PROTECTOR SOLAR

Només ens protegirem bé del sol si apliquem correctament el protector solar. Aplicarem la protecció (de forma generosa i uniforme) mitja hora abans de prendre el sol i la tornarem a aplicar cada dues hores, però també després de banyar-nos o d’haver suat.

6. CONTROLAR EL TEMPS D’EXPOSICIÓ

No es recomana prendre el sol més de 15 minuts durant les primeres exposicions. Aquest temps podrà anar augmentant progressivament a mesura que passin els dies, quan la nostra pell estigui més preparada per rebre més dosis de sol. Convé evitar prendre el sol entre les 12 i les 4 de la tarda i no és recomanable fer-ho durant més de 2 hores seguides.