Música, coca i petards és el trident màgic per viure una gran revetlla de Sant Joan. Arreu de la comarca s’organitzen balls i tota mena d’activitats per celebrar aquest divendres una festa completa que arrenca, com sempre, amb l’arribada, entre dijous i divendres, de la Flama del Canigó que cada any es renova al cim d’aquesta muntanya del Pirineu català. Són centenars de voluntaris i equips de foc d’Òmnium Cultural els que la distribueixen arreu dels Països Catalans seguint diverses rutes per encendre les fogueres de la nit de Sant Joan, una festa ancestral vinculada al solstici d’estiu.

En alguns pobles, la revetlla es fusiona amb la festa major com Albanyà que arrenca amb un concert amb Roko Banana Band i Dj. Ryna, divendres a les 11 de la nit. La gresca continuarà dissabte amb inflables aquàtics, vermut popular, partit de futbol, espectacle amb el Mag Raül i una Nit Jove amb Somboits, Florida Band i Dj Joker. L’endemà diumenge hi haurà plantada de gegants, cercavila i un nou vermut. A Castelló d’Empúries, la flama arriba amb havaneres amb Son de l’Havana a la llotja de la plaça Joan Alsina i, tot seguit, ball amb l’orquestra Saturno al passeig Marítim d’Empuriabrava. No faltaran els tradicionals focs d’artifici a mitjanit a la platja. L’endemà, la festa seguirà amb una audició de sardanes amb la cobla Rossinyolets a la plaça dels Homes i un concert de Clima i Bananna Beach, al passeig Marítim. A Roses, hi haurà cercavila amb la colla gegantera, focs artificials a la platja de la Punta i ball amb la Banda del Drac. A Portbou, també arribarà la flama a la Rambla petita, divendres a dos quarts de sis de la tarda, i es preveu discomòbil a les barraques dels pescadors. A Viladamat, han optat per fer un sopar popular a la plaça de l’Església. També a Bàscara on, a més, actuarà Möther Mine. Al Port de la Selva, han programat ball amb Betty Orquestra al Passeig mentre que a Figueres es degustarà coca i garnatxa a la plaça de l’Ajuntament.