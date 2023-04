La Fira de la Garnatxa i el Brunyol de l’Empordà torna a Garriguella amb la seva 24a edició, que enguany se celebra aquests divendres i dissabte, 7 i 8 d’abril. Els i les assistents podran gaudir d’un programa farcit d’actes que començarà divendres als Jardins i el vestíbul del Celler Trobat inaugurant la fira amb el pregó, la música en directe de Claud i amb brunyols i garnatxa per tothom.

La jornada de dissabte s’iniciarà ben d’hora amb la fira a la Pista del Cementiri Vell. Durant el dia, s’oferiran activitats per a totes les edats. Els més petits trobaran diversos espais adaptats a ells, tot i que el seu lloc idoni serà l’Esplaia’t, on podran divertir-se amb tallers infantils durant el matí i gaudir dels inflables i dels jocs més tradicionals. Bleda els convidarà al migdia a la Pista del Cementiri Vell per entretenir-se amb un espectacle infantil, on també se’ls oferirà més tallers a la tarda.

Com de costum, la pista s’emplenarà amb les sardanes i la Cobla Principal de Garriguella. Paral·lelament, amb una reserva prèvia i un cost de cinc euros, es podrà assistir a dos tallers a la Sala Sabater Furtià.