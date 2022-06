Van anunciar aquest dissabte la seva separació, però Shakira i Gerard Piqué estan passant el cap de setmana junts. No com a parella, sinó com pares i en família. «La seva relació d’amistat no passa pel seu millor moment, però la mantenen pel bé i la felicitat dels seus fills», anuncien en exclusiva les ‘Mamarazzis’ a EL PERIÓDICO. La cantant i el futbolista del FC Barcelona són a la República Txeca animant el seu fill Milan, que aquest cap de setmana ha disputat un torneig internacional de beisbol.

Tal com va indicar el periodista Emilio Pérez de Rozas dimarts passat, el capità del Barça torna a residir al seu pis de solter del carrer Muntaner de Barcelona. Un dia després, les ‘Mamarazzis’ van anunciar que la ruptura es devia a una possible infidelitat del futbolista amb una jove rossa de 22 anys. Les periodistes Lorena Vázquez i Laura Fa també tenen més informació de la ja exparella, que en veritat es va separar fa tres mesos: Piqué continuarà disfrutant de les seves vacances i no tornarà a Barcelona, però l’artista sí que tornarà a la ciutat durant les pròximes hores. En aquest sentit, ahir va arribar la seva germana Lucy des de Colòmbia per recolzar Shakira i va concedir una entrevista a Fa. Després que li preguntés per si s’esperava la ruptura, va assentir amb el cap i va dir «possiblement».

«Shakira no es perd cap partit ni cap desplaçament del Milan llevat que la feina li ho impedeixi», explica Lorena Vázquez, alhora que indica que el petit de vuit anys entrena en un camp de Montjuïc, a Barcelona.

El primogènit, de vuit anys, forma part de la selecció catalana que ha jugat el campionat Super CUP sub 10. La selecció catalana ha acabat en quarta posició en una competició de 24 equips que va començar dijous. En total ha disputat vuit partits en tres dies que s’han saldat amb cinc victòries, un empat i dues derrotes, expliquen Vázquez i Fa.

És més, l’equip va quedar ahir primer de grup i aquest diumenge ha disputat dues trobades clau: el primer l’ha resolt amb victòria, però la derrota en el segon ha privat el Milan i els seus companys de pujar al podi.

El Milan llueix el 14 ¿de Cruyff?

El Milan llueix el 14 ¿de Cruyff?El Milan ha lluït el número 14 a la samarreta, el mateix que va lluir el mític Johan Cruyff. Amb la tradició futbolística que hi ha a la família, no seria una mera casualitat. En aquest sentit, el fill menor de la parella, Sasha, també sent els colors del Barça. El capità del jugador del Barça va publicar divendres a Instagram una foto on apareix ell i el seu petit amb altres esportistes del club com Ansu Fati, tots ells lluint la nova samarreta blaugrana per a la temporada 2022-23.