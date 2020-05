Ferran Adrià ofereix classes de cuina a les xarxes mentre prepara elBulli 1846

Ferran Adrià i el seu equip continuen treballant per a l'obertura del nou projecte d'elBulli 1846, a cala Montjoi de Roses, prevista inicialment per a finals d'agost i que, com totes les coses, està pendent de la pandèmia. L'evolució del coronavirus ha fet que el cuiner s'hagi mostrat solidari amb diverses causes, especialment amb la de #JoEmCorono i, des del 22 de març passat, explica una recepta diària a les xarxes socials des del seu compte de twitter. Avui, per exemple, ens ensenya a cuina llenties negres.





Hoy vamos a cocinar unas lentejas negras. Un guiso al que le aplicamos algún truco para convertirlo en una elaboración tan rápida como genial. Los toques finales€ en un minuto. #SeguimosConectados pic.twitter.com/PeFhLE1nlx — Ferran Adrià (@ferranadria) May 8, 2020

¡Lo prometido es deuda! En este enlace https://t.co/oSOJYh1E7y os podéis descargar el libro "Qué es cocinar". Un libro esencial en el que enfoco la cocina desde el máximo de prismas posibles para alcanzar un objetivo: Comprender. ¡Un fuerte abrazo a todos! #SeguimosConectados pic.twitter.com/3i2DCQ4nq1 — Ferran Adrià (@ferranadria) May 6, 2020

Tanmateix, Ferran Adrià acaba d'obsequiar tots els seus seguidors amb la