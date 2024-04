Aquest és el poble de l'Alt Empordà que va captivar Mick Jagger i Shakira: la premsa britànica el recomana visitar

Tot i que el flux turístic des del Regne Unit cap a Catalunya encara no ha recuperat els seus nivells prepandèmics, el país continua sent una destinació popular per a milions de britànics.

Catalunya ofereix un atractiu conjunt de factors, com el clima, la gastronomia i la cultura, que segueixen atraient els visitants. Entre les destinacions recomanades pels mitjans britànics hi ha el poble altempordanès de Cadaqués. Aquest lloc ha captat l'atenció, sobretot, per la seva història vinculada al famós pintor Salvador Dalí. Ara bé, el diari The Sun també ha ressaltat la seva bellesa i la seva connexió amb personalitats internacionals com Mick Jagger i Shakira, convertint-lo en una destinació atractiva per als viatgers que busquen alguna cosa més autèntica i exclusiva.

Cadaqués. / Santi Coll

Cadaqués, conegut per ser un refugi d'artistes i celebritats, compta amb una rica herència cultural, incloent-hi la casa-museu de Salvador Dalí a Port Lligat. Aquesta residència, que va evolucionar des d'una modesta cabanya de pescadors, ofereix als visitants una visió única de la vida i l'obra del geni surrealista. A més, les espectaculars platges i la vibrant escena artística del poble el converteixen en una destinació fascinant per explorar.

Tot i la seva popularitat creixent, Cadaqués segueix conservant el seu encant i caràcter autèntic. La premsa britànica destaca el seu ambient tranquil i la manca de comportaments inadequats per part dels turistes. Amb el paisatge pintoresc, el patrimoni cultural i l'ambient acollidor, Cadaqués continua sent una destinació de somni per a aquells que busquen una experiència única a la Costa Brava.

Cadaqués: un poble feliç

Recentment també es donava a conèixer que un estudi que ha inclòs aquest municipi de l'Alt Empordà a la llista dels 35 pobles més feliços d'Espanya. Un rànquing impulsat per l'empresa Azucarera, juntament amb la consultora YouGov, que vol "contraposar" la classificació internacional dels països més feliços del món de l'Assemblea General de les Nacions Unides, en la qual Espanya no despunta precisament, ja que es troba en la posició número 36 de 146.

Cadaqués, segons l'estudi, descata per "la bellesa del poble" (segons el 75% dels enquestats) i "el seu entorn natural" (74%).