Un poble de l'Alt Empordà és un dels més feliços d'Espanya, segons un estudi.

"Considerar-se plenament satisfet per alguna cosa". Així és com defineix la felicitat el DIEC, i d'aquesta manera és com, possiblement, se senten els habitants de Cadaqués, l'únic municipi de l'Alt Empordà que ha entrat a formar de la llista dels 35 pobles més feliços d'Espanya. Impulsat per Azucarera, juntament amb la consultora YouGov, l'estudi vol fer de contrapunt al rànquing internacional dels països més feliços del món de l'Assemblea General de les Nacions Unides, en el qual Espanya no destaca, ja que es troba en la posició número 36 de 146.

Però tornant a la llista dels 35 pobles més feliços d'Espanya, quins municipis formen part del rànquing? Ronda, Nerja, Chipiona, Tarifa, Peníscola, Santillana del Mar, Sant Vicent de la Barquera... i un llarg reguitzell de poblacions fins a arribar a la posició 25, on trobem Cadaqués. I què ha dut la població daliniana a ocupar aquest lloc de la classificació? Doncs diversos factors que la fan despuntar. Els més destacats són "la bellesa del poble" (segons el 75% dels enquestats) i "el seu entorn natural" (74%). Així mateix, els participants han destacat també "el seu clima" (49%), "la seva tranquil·litat" (49%) i "el seu patrimoni cultural" (42%). A més, els enquestats creuen que el poble té una bona "filosofia de vida" (27%). Ara bé, per contra, on menys s'ha fer prevaldre Cadaqués és en les categories "per la seva gent" (34%), "per la seva senzillesa" (20%) i "per les festes i activitats" (11%).

Cadaqués ocupa la posició 25 del rànquing. / Santi Coll

Altres poblacions catalanes

A banda de Cadaqués, només hi ha dues poblacions més de Catalunya que destaquen per la seva felicitat. Una d'elles és Sitges, que ocupa la posició 16 del rànquing i sobresurt "per la bellesa del poble, pel clima i per les festes i activitats". L'altre municipi català de la llista és Salou, ocupant el 18è lloc i despuntant "pel clima, per les festes i activitats, i per l'entorn natural".

Pel que fa al top 3, l'encapçalen les poblacions andaluses de Ronda, Nerja i Chipiona. De fet, cal destacar que 5 dels 10 pobles més feliços són d'Andalusia, seguits per municipis de Cantàbria. Aquesta és la llista completa dels 35 pobles més feliços d'Espanya:

Ronda (Màlaga) Nerja (Màlaga) Chipiona (Cadis) Tarifa (Cadis) Peníscola (Castelló) Santillana del Mar (Cantàbria) San Vicente de la Barquera (Cantàbria) Sanxenxo (Pontevedra) Ribadesella (Astúries) Zahara de los Atunes (Cadis) Mojácar (Almeria) Llanes (Astúries) Benalmádena (Màlaga) Dénia (Alacant) Conil de la Frontera (Cadis) Sitges (Barcelona) Cazorla (Jaén) Salou (Tarragona) Altea (Alacant) Calpe (Alacant) Comillas (Cantàbria) Cudillero (Astúries) Potes (Cantàbria) Astorga (León) Cadaqués (Girona) Vejer de la Frontera (Cadis) Baeza (Jaén) Zarautz (Guipúscoa) Albarracín (Terol) Chinchón (Madrid) Pozoblanco (Córdoba) La Alberca (Salamanca) Frigiliana (Màlaga) Aïnsa (Osca) Allariz (Orense)

Mapa de les poblacions més "felices". / Empordà

Com s'ha fet l'estudi?

Per elaborar el rànquing, hi han participat més de 1.000 persones que han triat amb el seu vot els municipis més feliços d'Espanya. En una primera fase, es va preguntar de manera oberta a una mostra representativa de la població espanyola de més de divuit anys, quins són els pobles de tot Espanya que consideren més feliços. Cadaqués es va mencionar 12 vegades. D'aquí va sortir la llista de 35 municipis. I després, en una segona fase, també amb una mostra representativa de la població, es va mostrar el llistat perquè els valoressin en funció de la felicitat que associaven a cadascun d'ells, obtenint així el rànquing dels pobles més feliços.