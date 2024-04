Obren a Barcelona un museu dedicat a Belén Esteban

Per fi sabràs com se sentia l'Andreita en menjar-se el pollastre davant la mirada inquisidora de Belén Esteban. Aquest local de milaneses té la "princesa del poble" fins i tot en format selfie. És el nou paradís deluxe de l'estrella de les tertúlies del món de la premsa del cor. Acaba d'obrir a Barcelona un museu exprés al nou Berto's Milanesa del SOM Multiespai (Rio de Janeiro, 42). En dues paraules, i com diria el seu ex Jesulín: “Im pressionant”.

Al local no hi falta el Currupipi, el tigre que tenia el torero en els temps de glòria, i una caseta d'aires andalusos que recorda l'amor couché d'Ambicions. També hi ha molts retalls de premsa nostàlgica i moltes llums de neó amb frases immortals. Hi ha fins i tot un tron amb catifa vermella on "posturejar" amb un retrat de Belén Esteban d'aires borbònics.

Un racó del museu. / BERTO'S MILANESA

I si entres als banys et coles de cop a 'Sálvame', amb la seva música de fons, els camerinos de Jorge Javier i Maria Patiño i una tele a cada lavabo amb les millors baralles en bucle. Fins i tot la carta de milaneses té una portada a l'estil “Hola!” amb frase lapidària: “Jo per Berto's –es llegeix al costat de la cara somrient de l'Esteban- també em menjo el pollastre”. “La gent ens demana emportar-se-les a casa”, expliquen rient els socis del local.

El lavabo del restaurant-museu. / BERTO'S MILANESA

"Personatges més vividors de la història"

Aquest ja és el cinquè museu exprés que obre a Barcelona dedicat als “personatges més vividors de la història”. "L'art de viure", així els anuncien. Són exposicions gag que s'ingereixen a l'estil 'fast food' a la cadena Berto's Milanesa. Fast-museums. Tenen fotos a tamany real per a fer-se selfies i titulars d'antiquari que semblen trets d'El Mundo Today.

Es van estrenar el setembre de l'any passat amb Maradona (Travessera de Gràcia, 35). Quinze dies després, va arribar el de Julio Iglesias (al centre comercial Splau, a Cornellà). La biografia 'couché' del rei emèrit va empaperar a l'octubre el local de Diagonal, 535, entre titulars anyencs amb moralitat històrica. "Don Juan Carlos fascinat pel petroli", anuncia amb alegria una revista en blanc i negre. Només falta Froilán servint uns gintònics.

El "museu" dedicat a Belén Esteban. / BERTO'S MILANESA

Laporta presideix el nou Berto's del centre comercial Mataró Parc. Es va inaugurar el 25 de març passat. Ara se li suma Belén Esteban. "No són museus des d'un punt de vista documental i admiratiu", insisteixen els ideòlegs. "Però ensenyem coses que no s'ensenyen habitualment", afegeixen.

A hores d'ara, l'Alberto ja sap confidències de vividors que posarien els pèls de punta a Ana Rosa Quintana. Alberto Bonhomme, de trenta-dos anys, va ser un dels ideòlegs de la start-up Instamaki, una idea milionària cap al 2016 –sushi a domicili– que va acabar venent a Glovo per 7 xifres. El 2023 es va passar a les milaneses, l'última tendència foodie. Berto's Milanesa ha obert cinc locals a Barcelona en només un any i mig. I encara "muntaran" més pollastres-milaneses amb vividors, prometen. La llista, diuen, és interminable. "El més difícil és decidir quin".