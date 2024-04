«Els animals ens fan de mirall a les persones»

Àngels Gol és educadora especialitzada en reeducació de cavalls. Des de la seva infància a l’Empordà fins als seus viatges d’aprenentatge per Europa i als Estats Units, ha anat desenvolupant una comunicació sensible amb els animals.

La relació amb els cavalls comença a Llers «quan només amb vuit anys l’Esteve em va pujar a la Trini, una eugueta de pagès, i va començar a ensenyar-me a muntar a cavall». Quan va decidir que volia dedicar-se professionalment a aquest món, va marxar a Sevilla i després a Madrid on es va treure el títol de professora d’equitació, que en aquella època era l’únic que existia. Es va quedar cinc anys a la capital, entrenant cavalls de curses a l’hipòdrom de la Zarzuela, donant classes a nens a nivell de competició, competint ella en Salt i Concurs Complet (disciplines de doma, salt i cros), després va marxar al País Basc per entrenar cavalls de Curses a l’hipòdrom de Lasarte, en l’entrenament de cavalls de salt, on va estar dos anys.

Confiança i respecte

El seu camí cap a la comprensió més profunda dels animals va transcendir les tècniques tradicionals d’entrenament equí. Un cop es va traslladar a viure de nou a l’Empordà, concretament a Borrassà i després d’anys immersa en el món de la competició, va descobrir la Doma Natural, una pràctica basada en la confiança i el respecte mutu allunyats de la coerció i la por. Després de formar-se per Europa va anar als Estats Units a estudiar a Parelli Natural Horsemanship, de la qual va ser Instructora a Espanya durant uns quants anys: «En aquest camí em vaig adonar que els robotitzem i els sotmetem psicològicament» i això va significar un punt d’inflexió en la seva carrera. Mentrestant el seu interès la va portar a embarcar-se en un viatge d’autodescobriment quan «uns clients que s’havien traslladat a l’Empordà feien un curs de telepatia amb animals i vaig fer la formació sense cap expectativa». Mentrestant, continuava treballant amb cavalls i «m’adonava que l’única cosa que fem els humans és demanar-los coses, per a ells sense sentit, vaig començar a treballar diferent, com més aconseguia la seva confiança, era estant parada al seu costat, sense demanar res més».

Gol va entrar en una lluita interna, començava a tenir una visió totalment diferent dels cavalls. «Sentia que els ajudava a estar millor o així els humans en treien més profit d’ells (per fer les coses que les persones volien)», explica.

"Quan entro en contacte amb l’animal, és crucial que ell vulgui comunicar-se amb mi"

Considera que la forma que té ara de relacionar-se amb els cavalls és la suma de l’aprenentatge adquirit pels professionals amb els quals s’ha anat formant, l’experiència de tots aquests anys i de tots els cavalls que han passat per la seva vida. «M’han ajudat tota la vida en els meus processos des que era petita, són els meus terapeutes».

Amb tot aquest procés es va interessar per la clarividència, va cursar una formació de dos anys a Barcelona i de forma amateur feia sessions a amics i coneguts, de forma presencial o a distància. Més endavant va començar amb els animals. «Quan entro en contacte amb l’animal, és crucial que ell vulgui comunicar-se amb mi. Jo segueixo el fil de la informació que em transmet de diverses maneres: sigui a través d’imatges o converses, de manera similar com ho faria amb les persones» remarca.

Les sessions que ofereix no són màgiques, sovint els traumes necessiten temps (cada animal és diferent). Les consultes poden ser presencials a casa del client o a distància, llavors li faciliten una foto de l’animal. «Em revelen aspectes que els afecten o situacions a casa seva que requereixen atenció, se suposa que després hi ha un canvi positiu i desapareix o disminueix l’emoció que el pertorbava com podria ser la por, per exemple». Considera que «això que faig jo, ho pot fer tothom, només s’ha d’aprendre i practicar-ho».

Xerrades obertes al públic

El treball d’Àngels Gol no es limita únicament a interactuar amb els animals. A través de xerrades obertes a tota mena de públic i gratuïtes, on es parla de les relacions entre humans i animals, entre altres temes, vol ajudar a despertar una consciència sobre la importància de tractar als animals amb respecte i empatia, reconeixent-los com a miralls del nostre propi estat emocional. «Crec que els animals venen a cuidar-nos, a ajudar-nos i també a fer-nos teràpia. Venen a ensenyar el que necessitem aprendre, reflecteixen les nostres emocions i necessitats», afirma.

Actualment, l’Àngels Gol continua treballant amb cavalls d’una manera selectiva, segons els objectius que tenen els propietaris, i dona formacions de cap de setmana. També, des de fa poques setmanes, ofereix els seus coneixements a l’espai Akasha, Centre de Teràpies Alternatives que està ubicat a Figueres.