31 plans (gratuïts) a casa per passar el confinament

Visites virtuals #museusoberts



La situació que vivim, ha obligat a museus i institucions a tancar les portes i esperar que tots puguem tornar a la normalitat. Però el millor de tot, no s'han oblidat de nosaltres i de tots els que respectem la quarantena amb ànsies de cultura. És per això, que ara, moltes de les exposicions i obres capitals dels museus, es podran veure des de casa.

1. Museu Nacional d'el Prat

La pinacoteca madrilenya anuncia a la seva pàgina web que, de moment, romandrà tancada fins al 26 de març. Què fer davant d'aquesta situació? Han llançat la iniciativa #Pradoambtu. Es tracta de vídeos en directe a través del seu Instagram @MuseoPrado en els quals cada dia a les 10:00 i durant una hora, presentaran i explicaran obres cabdals de la seva extensa col·lecció, explicades per un expert.

Per exemple, aquest diumenge, el conservador del museu, Carlos G. Navarro va parlar sobre "Batalla de lapites i centaures", de Rafael Tegeo. Es podran veure en directe, però també a través d'Instagram TV, ja que els vídeos quedaran penjats a la xarxa per al gaudi de tots i en qualsevol moment. Pots seguir-los en el seu compte d'Instagram.

2. Museu Nacional Thyssen-Bornemisza



Per la seva banda, el museu Thyssen, utilitza el hashtag #ThyssenDesdeCasa i a través de totes les seves xarxes socials (Twitter, Instagram i Facebook), es mantenen actius i ens permeten gaudir dels seus continguts. Per exemple, les seves exposicions temporals es poden visitar de manera online i encara que sabem que no és el mateix, és d'agrair en els temps en què ens trobem. L'exposició 'Rembrandt i el retrat a Amsterdam, 1590-1670' també es pot veure de manera virtual. També pots enriquir el teu cultura amb les seves interessants vídeos a Youtube, en què entrevisten figures de l'art.

3. Museu Nacional Centre d'Art Reina Sofia



El tercer de l'anomenat 'triangle l'art' madrileny, el Museu Reina Sofia, ho fa sota el hashtag #ElReinaEnCasa. A través de la seva pàgina web obre les portes a tots els seus continguts online, que inclouen més de 170 vídeos d'exposicions, 70 activitats i la descàrrega gratuïta de catàlegs d'exposicions i publicacions.

4. Els museus internacionals se sumen

SeanPavonePhoto / ISTOCK



Galleria degli Uffizi, el Musei Vaticani, el Louvre o el British Museum són alguns dels museus que trobem fora del nostre país que també conviden els usuaris a fer els seus tours virtuals i visites a les col·leccions digitalitzades.



5. MACBA Barcelona

Irene Ledyaeva / unsplash.com



Des del Museu d'Art Contemporani de Barcelona, ??estan fent l'esforç de portar el MACBA a casa. A través de la seva pàgina web i els continguts (àudios, vídeos, fitxes d'artista, obres ...) ens conviden a pensar. També animen als seus usuaris que descarreguin l'app de museu, en la qual gaudir d'imatges, vídeos, audioguies, curiositats, fitxes explicatives de les obres de la Col·lecció MACBA i de les exposicions temporals.

6. Google Arts & Culture



El 2011, Google va llançar la plataforma Google Arts, un lloc web on recopilen imatges en alta definició de grans obres mestres, repartides en museus de tot el globus. A través del seu web es pot fer una passejada per la ciutat de Pompeia, aprendre sobre '10 coses que no sabies sobre Hokusai ', explorar Miami a través de la seva tipografia o fer zoom i descobrir cada detall d'obres com' El Naixement de Venus '; de Botticelli o 'El Crit' d'Edvard Munch.

7. Festival #mequedoencasa

Una iniciativa que s'ha dut a terme al llarg d'aquest cap de setmana on hem pogut veure actuacions dels cantants a través dels seus canals de Youtube. Si t'ho has perdut, no et preocupis perquè hi ha més.



8. Comença #CuarentenaFest

Jo em quedo a casa Festival

Des del 16 fins al 27 de març la música estarà molt present en les nostres cases, i és tot gràcies a aquest conjunt d'artistes que s'han sumat per poder dur a terme aquest festival. Tots ells, a diferents hores (els horaris es poden consultar en el seu compte oficial d'Instagram i Twitter) realitzaran els seus concerts directes des de casa fins a la teva.

Entreteniment pels més petits

9. Contacontes per als nens

quarantena Fest

Al perfil d'instagram @trastadasdemama, cada dia a les 11 del matí podrem gaudir d'una sessió de contacontes. Són tandes de 15 o 20 minuts destinades a entretenir els petits de la casa.





10. Un bon moment per a practicar les matemàtiques

David Lacalle és un professor que imparteix les seves lliçons de matemàtiques al seu canal de Youtube anomenat Unicoos. En el seu compte té un munt de vídeos per a tots els nivells amb grans consells per practicar l'assignatura de la manera més suportable. A la seva pàgina web www.unicoos.com i en www.beunicoos.com es pot accedir, 100% gratis, a tots els vídeos.

Esport sense sortir de casa

Choreograph / ISTOCK

11. GymVirtual

És un dels perfils que ofereix sense parar contingut a Youtube amb vídeos per exercitar el teu cos sense sortir de casa teva.

12. Activa't amb Domingo Sánchez

Tant a Twitter com a Instagram podem trobar multitud d'exercici per estar en forma de la mà de Domingo Sánchez (@domingosanchez_). A més, a partir d'aquest dilluns, en la seva aplicació estarà disponible un programa gratuït que ha preparat específicament per passar millor la quarantena anomenat "Prowellness Trainer".

13. Aprèn a gestionar les teves emocions

The Holistic Concept, realitza sessions a través de les seves xarxes socials per fer-nos la quarantena més suportable, ens ajuda a ser capaços de gestionar l'ansietat i la preocupació que ara ens envaeix causa del coronavirus.

14. A l'òpera gratis

visualspace / ISTOCK

El MET oferirà a partir d'aquesta setmana Òpera en línia de forma gratuïta a través de la seva pàgina oficial. Cada nit a les 19.30 hora local, una producció diferent.

Aquests són alguns dels passis que estan previstos: Dilluns 16. Carme. Dimarts 17. La Bohème. Dimecres 18. Il Trovatore. Dijous 19. Traviata ... Més informació a la seva pàgina web.

15. Teatre des del sofà de casa teva

El Centre de Documentació Teatral de el Ministeri de Cultura, ofereix gratis fins a 1.500 enregistraments dels seus espectacles de tota mena de gèneres, inclosa la dansa, en la seva plataforma la Teatroteca. Les obres es poden visualitzar de forma gratuïta registrant-se a la pàgina web.

16. La UNESCO comparteix cultura

Aquesta pàgina web reuneix mapes, textos, fotos, gravacions i pel·lícules de tots els temps i explica en set idiomes les joies i relíquies culturals de totes les biblioteques de la planeta. Ara estan disponibles per fer-te més suportable la quarantena.



17. Lectura per combatre l'avorriment

D.R.

Storytel, la plataforma d'entreteniment d'audiollibres, podcasts i llibres electrònics, permet escoltar / llegir (àudio) llibres de forma il·limitada i ofereix als seus usuaris un catàleg amb més 100.000 títols. La companyia ofereix 14 dies d'ús gratuït a l'crear un compte. En aquest sentit, Storytel recopila alguns continguts que seran d'especial utilitat a treballadors, mares i pares, en aquests dies.

18. Contingut gratis per a tots a eFilm

Aquesta plataforma, creada pel servei públic Infobibliotecas, ofereix un catàleg de sèries i pel·lícules molt interessant per combatre l'avorriment. Per accedir a aquesta pàgina heu de tenir el carnet de biblioteques d'alguna d'aquestes comunitats autònomes: Astúries, Canàries, Catalunya, Euskadi, Madrid, Múrcia, Navarra i Castella i Lleó.



19. Per als amants dels curts

evgenyatamanenko / ISTOCK

Si ets un amant dels curtmetratges, la pàgina web 'Cortos de Metraje' ofereix un ampli catàleg amb algunes de les millors produccions. N'hi ha per tots els gustos, gèneres, edats ...

20. Prefereixes els documentals?

Si aquest és el teu cas, no et preocupeis. que també hi ha contingut per a tu. A la secció 'Somos Documentales' de RTVE pots veure molts dels que s'emeten habitualment a La 2, però a més trobaràs estils molt variats, des esport o història, fins gastronomia i natura.

21. Lectura gratis amb Amazon

La plataforma ens permet habitualment descarregar alguns dels llibres que ofereix de forma gratuïta, però a més, durant aquests dies han proporcionat accés i descàrrega gratuïta a clàssics espanyols i estrangers traduïts al castellà.

21. Telefónica regala el seu servei Movistar + Lite

Tal com van anunciar la passada setmana, i per tal de donar suport als serveis governamentals i que la gent romangui a casa seva, han decidit regalar continguts de la seva plataforma Movistar +. A més el servei Lite, ofereix de forma gratuïta vuit canals en directe: # 0, #Vamos, Movistar Sèries, Movistar Seriesmanía, FOX, TNT, Comedy Centraly AMC.

22. Orange regala 30 gigues

La companyia de telefonies, també s'ha sumat a les iniciatives d'un bon nombre d'empreses nacionals i han decidit regalar 30 Gigues gratis a tots els clients Love i Go d'Orange durant 1 mes. Es pot sol·licitar a través de l'app "El meu Orange".



23. La Casa Encendida combat l'avorriment així

Pinkypills / ISTOCK

Ha dissenyat una programació cultural, social i pedagògica vinculada amb les seves activitats habituals que es poden gaudir en línia. Sota el títol #MeQuedoEnCasa podem trobar conferències a Youtube i Vimeo, visites virtuals, un club de lectura a Facebook i llistes de música a Spotify. Per a tots els gustos com podem veure. Al canal de Youtube han creat unes llistes de reproducció amb la programació audiovisual per la família, que sobretot va destinada a al públic infantil.

24. Les activitats de Cercle de Belles Arts

Mantindrà de manera constant una activitat cultural de manera virtual. El seu contingut es pot gaudir per mitjà dels seus diferents perfils de les xarxes socials i també ofereix continguts de descàrrega gratuïta com concerts, publicacions, conferències, documentals, visites virtuals a les exposicions, etc. Radio Círculo mantindrà l'emissió de continguts propis.

25. Fundació Telefónica i les seves propostes

Posa a disposició de tots els seus usuaris les seves conferències en diferit, podcast i publicacions gratuïtes per a descàrrega, sense oblidar-nos de les entrevistes realitzades als principals ponents que aquest any han acudit a les seves instal·lacions.

26. Fundació Banc Santander

Ofereix propostes per combatre la quarantena com conferències online: viatges, investigació i ciències naturals: de Francisco Hernández a Jorge Juan i Malaspina, que impartirà el catedràtic Javier Port el dimecres 18 de març a les 19:30.

27. La Fundació Mapfre se suma

Posa a disposició, en les seves xarxes socials, els continguts audiovisuals amb vídeos inèdits i exposicions passades com la de Vannesaa Winship, Graciela Iturbide i Egon Schiele.

28. Iniciatives individuals com la de José Corbacho

Ha anunciat a través dels seus comptes de Twitter i Instagram que oferirà de manera gratuïta el monòleg que estava representant al Teatre Poliorama de Barcelona que a causa de la situació provocada pel virus s'ha hagut de suspendre.

29. Per als amants dels videojocs

Matteo Sciutteri, el cofundador i dissenyador de la desenvolupadora independent Runehead, s'ha encarregat de crear i compartir un document online on figuren milers de claus individuals per descarregar videojocs de forma gratuïta. L'arxiu inclou títols per a PC, PlayStation 4, Xbox One i Nintendo Switch.

30. Comics gratis

El dibuixant El Torres ha compartit al seu compte de Twitter un enllaç per veure en línia alguns dels seus còmics completament gratis i ha afegit: "Perquè pugueu tirar l'estona de l'aïllament a casa". Al web El Vosque ofereixen accés per a tothom a vinyetes i còmics.





31. Embarca't al Titanic des de casa

Visita des de casa l'exposició Titanic The Reconstruction, per on ja han passat més d'un milió de persones. Durant la quarantena, la Fundació Titanic et convida a que visiteu, completament gratis seva exposició, des de casa, tan sols entrant en aquest enllaç: http://www.fundaciontitanic.com/la-exposicion.html