Borrassà, Base Roses B i l'Escala B ja saben els horaris per buscar l'ascens a Tercera Catalana

Aquest cap de setmana dies 1 i 2 de juny es disputaran les finals de la promoció d'ascens per pujar a Tercera Catalana. En l'àmbit empordanès, els enfrontaments que es jugaran a partit únic són Base Roses B-Borrassà, per un costat, i L'Escala B-Verges, per l'altre. Les finals pels equips que van quedar entre el segon i el cinquè lloc de Quarta Catalana es jugaran als camps de la Vinyassa, de Roses (dissabte, 17.30 h) i del Nou Miramar, de l'Escala (diumenge, 16 h).

El Base Roses B, entrenat per Youssef Samadi, té el primer equip a Tercera Catalana i en cas d'ascendir haurà de decidir si accepta la plaça -i el filial se'n va a jugar a un grup sense equips de l'Alt Empordà- o renuncia. En cas de no voler la plaça, és probable que el lloc l'ocupi el millor classificat dels cinc grups gironins que no hagi obtingut l'ascens en el play-off.

El Borrassà de Pau Quirante vol recuperar una Tercera Catalana que va perdre l'any passat. Els blaugranes havien estat les últimes 18 temporades competint a la penúltima categoria i aquesta temporada no han pogut fer res davant el vendaval de l'Esplais, campió i que ja duu 14 mesos sense perdre.

L'Escala B es va recuperar l'estiu passat i ara entrenat per Salam El Harche aspira a tenir el primer equip, establert a Tercera RFEF, més a prop. Els blaugranes van acabar perdent la lliga pel goal average després d'acabar empatat de punts amb el Camallera.

Semifinals emocionants

Els equips que disputen la final han obtingut el bitllet després de superar amb èxit les semifinals, també a partit únic. Aquest play-off de Quarta es duu a terme per primer cop i els duels es juguen als camps dels millors classificats de la lliga regular.

A les semifinals del grup 1, el Base Roses B va vèncer el Marca de l'Ham B (2-1) i el Borrassà es va desfer del Roses City B (2-1). Pel mateix resultat, en el grup 2 l'Escala va guanyar el Medes l'Estartit (2-1) i el Verges va eliminar el Vilamalla (2-1).

En cas que després dels 90 minuts els partits acabin amb empat, es disputarà la pròrroga i, conseqüentment, si és necessari, la tanda de penals.