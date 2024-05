Base Roses B-Borrassà i l'Escala B-Verges a les finals del play-off per pujar a Tercera Catalana

El Base Roses B i el Borrassà, per un costat, i l'Escala B i el Verges, per l'altre, lluitaran el cap de setmana de l'1 i 2 de juny a partit únic per l'ascens a Tercera Catalana després d'haver superat les semifinals de la promoció.

El nou format de play-off de Quarta Catalana s'ha posat en marxa aquest cap de setmana amb la màxima igualtat i emoció. El disputaven entre el segon i el cinquè classificat de cada grup amb l'objectiu d'obtenir una plaça d'ascens. Al grup 1, el Borrassà s'ha desfet del Roses City B (2-1) amb gols de cap de Bendi i de Frank Romero. Els de Pau Quirante s'enfrontaran a la final, a fora de casa i a partit únic, al Base Roses B.

El filial rosinc ha superat el Marca de l'Ham B (2-1) a la pròrroga amb un gol decisiu de Mohamed Boubnad Pute a l'últim segon que evitava els penals. El conjunt de Youssef Samadi es jugarà l'ascens a la Vinyassa, a casa. Ara bé, el Base Roses ja té el primer equip a Tercera Catalana i en cas d'ascendir i voler la plaça, que ho haurien d'estudiar, el filial jugaria a un grup sense equips de l'Alt Empordà.

L'Escala B-Verges al Nou Miramar

Al grup 2, l'Escala B, que va acabar segon de la fase regular per darrere el Camallera, ha aconseguit la plaça per la final amb un duel agònic contra el Medes l'Estartit, al Nou Miramar. El conjunt de Salam El Harche ha guanyat (2-1) gràcies a un gol al minut 90 de penal de l'exviladamatenc Martí Montsuñer que evitava la pròrroga.

El filial escalenc disputarà la final, també com a local i a partit únic, contra el baixempordanès Verges, que ha eliminat el Vilamalla a les semifinals amb un gol en el minut 85. Els de Rubén Caballero, que tenien la baixa del porter titular Javier Tijera per sanció, s'han deixat remuntar el 0-1 d'Anthony Pedroza.

Els vilamallencs han patit dos cops durs en una setmana, després de perdre contra el campió Camallera (2-4) i de quedar-se sense plaça per la final i amb l'objectiu de l'ascens a Tercera Catalana descartat.