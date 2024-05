Les Playmakers de les Escolàpies finalitzen el seu primer curs amb tres partits

El passat divendres 24 de maig el projecte Playmakers va finalitzar el seu primer curs a les Escolàpies Figueres, la primera escola de les comarques gironines on s'ha dut a terme aquesta iniciativa impulsada per la UEFA i Disney. Aquesta activitat extraescolar ha estat valorada molt positivament per part del centre educatiu i de la Federació Catalana de Futbol. Ambdues institucions coincideixen a dir que «ha funcionat molt bé i ha tingut molt bona acollida entre les nenes» i afegeixen que el més important «ha estat poder transmetre els valors de l'esport a les alumnes, mentre han gaudit jugant a futbol».

Les 24 jugadores, acompanyades per les seves entrenadores Maria Cruset i Laura Brandao, van celebrar l'última sessió del curs disputant tres partits molt esperats: les nenes contra les seves mares. Però abans, com en els partits professionals, les mares van fer un passadís d'honor a les petites per felicitar-les per aquest any iniciant-se en el futbol femení.

En acabar els partits, el regidor d'Esports Pere Montserrat i el representant de la FCF Carles Mallart van repartir diplomes de participació a les jugadores, a les entrenadores i a la directora general de l'escola Roser Salip.