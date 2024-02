L'èxit del projecte Playmakers que es duu a terme a l'escola Escolàpies Figueres ha creat una gran expectació. Aquest és el motiu pel qual diferents representants de la Federació Catalana de Futbol encapçalats pel vicepresident Jordi Bonet han visitat aquest divendres 16 de febrer el centre educatiu acompanyats per Pere Montserrat, regidor d'Esports de l'Ajuntament de Figueres.

Bonet ha explicat que «ja fa temps que estem treballant per impulsar el futbol femení, però ens faltava el futbol de base, és a dir, prebenjamines, benjamines, alevines... » i és amb aquesta iniciativa enfocada a nenes d'I-5 i 1r d'EPO que «fem que no vegin el futbol com un esport només de nens». En aquesta mateixa línia s'ha manifestat el regidor d'esports dient que «des de l'Ajuntament de Figueres valorem molt positivament aquesta iniciativa perquè va més enllà de promoure l'activitat física i el futbol, sinó que obre les portes a què les nenes i les dones puguin ser part activa del joc».

El vicepresident, acompanyat per Carles Mallart, directiu de la FCF a Girona i Manolo Núñez, sotsdelegat de la FCF a l'Alt Empordà, ha conversat amb l'equip directiu de les Escolàpies i el regidor d'esports mentre observaven l'entrenament de les joves futbolistes. Bonet ha afirmat que «ens pensàvem que costaria arrencar aquesta extraescolar perquè hem començat a mig curs, però la por s'ha convertit en èxit absolut. Ara ja són 24 participants i es continuen rebent trucades per apuntar-s'hi». En aquest sentit, ha obert la porta un futur creixement de la proposta tot dient: «Segurament això anirà avançant i no només dins del col·legi, sinó amb nenes d'altres escoles que s'hi puguin apuntar. Estem convençuts que hem de créixer, però dins de les possibilitats que tenim».

Durant la visita, el vicepresident ha lloat la tasca de les entrenadores i del centre, el qual és el primer fora de la demarcació de Barcelona on es desenvolupa el projecte Playmakers. En acabat, s'ha dirigit a les nenes i a les famílies per anunciar-los que rebrien entrades per anar a veure un partit del Barça femení, una sorpresa que ha il·lusionat a grans i petites.