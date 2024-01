En els últims anys el futbol femení està experimentant un augment de la seva popularitat i això també és notori a les escoles. Prova d'això en són el primer àlbum de cromos de Panini que va sortir la primavera passada o les samarretes amb el nom de futbolistes com Aitana Bonmatí o Alèxia Putellas entre la mainada.

Precisament, amb l'objectiu de potenciar el futbol i l'esport en general entre les nenes, Escolàpies Figueres s'ha sumat al projecte Playmakers. D'aquesta manera es converteix en el primer centre educatiu de la província de Girona on es duu a terme aquesta iniciativa que impulsen la UEFA i Disney, juntament amb la RFEF i la Federació Catalana de Futbol. Des de l'escola expressen que «estem molt contents de poder participar en una proposta com aquesta. Escolàpies Figueres està lligada a l'empoderament de la dona i del seu paper en la societat des dels seus inicis i, per tant, ens enorgulleix poder continuar fomentant-ho, en aquest cas des de l'esport».

Aquesta activitat extraescolar està enfocada a nenes d'I5 i 1r d'EPO perquè «en aquesta franja d'edat encara no han tingut contacte amb l'esport i és un bon moment per fer que perdin la por, que tinguin accés a pilotes, que puguin xutar i que puguin jugar tranquil•lament», expressa Noelia Guerrero, secretària de l'Escola d'Entrenadors de la Federació Catalana de Futbol.

«El futbol femení està creixent i és important que també ho faci des de les més petites per anar evolucionant» Maria Cruset - Entrenadora de Playmakers de les Escolàpies Figueres

El projecte Playmakers ha tingut molt bona acollida i en total s'hi han inscrit 24 nenes, les quals compten amb el monitoratge de dues entrenadores, la Maria Cruset i la Laura Brandao, que també són jugadores del primer equip femení de la Unió Esportiva Figueres. Cruset explica que «el futbol femení està creixent i és important que també ho faci des de les més petites per anar evolucionant», però confessa que «no ens esperàvem un "boom" tan gran i ens ha sorprès gratament». Afegeix que «venen a les sessions molt contentes i amb ganes», quelcom important tenint en compte que a l'objectiu de «poder-se iniciar en el món de l'esport també s'hi ha de sumar la importància de fer pinya, empoderar-se i saber que poden arribar a ser el que vulguin», afirma Brandao.

Cal destacar que no és un futbol competitiu sinó que és un futbol completament lúdic. En aquest sentit Guerrero diu que «també s'ha d'ensenyar aquest altre tipus de futbol que a casa nostra no estem tan acostumats». A més, un dels puntals també és jugar en «un entorn on es senten segures com són el pati i el gimnàs de la seva escola i acompanyades de les seves amigues».

Tot i que és una activitat enfocada a les nenes, també té un altre objectiu relacionat que és, en paraules de Guerrero, «capacitar noves entrenadores» i per aconseguir-ho, la Federació Catalana de Futbol beca la formació de les dues tècniques en aquest àmbit. «Hem fet un curs centrat en aquest projecte i continuem formant-nos per aconseguir una altra titulació com a entrenadores», explica Maria Cruset.

Les pel•lícules Disney es fusionen amb el futbol

Poques vegades es podria imaginar que les pel•lícules de Disney es podrien emprar en el món del futbol, però Playmakers ho ha fet realitat. Noelia Guerrero explica que aquest projecte «el va iniciar Associació Anglesa de Futbol amb la UEFA i Disney, i van fer un programa que tenia com a fil conductor tres films d'aquesta cinematogràfica». Concretament, es basa en Els Increïbles, Frozen i Moana i cada llargmetratge es divideix en vuit sessions d'entrenament. «Després de veure la gran funcionalitat que tenia per a la iniciació de les nenes en l'esport, van proposar fer-ho extensible a les altres federacions nacionals. Aquest ja és el segon any que ho fem, però fins ara només s'havia dut a terme a tres escoles de Barcelona i ara les Escolàpies Figueres és la primera de la demarcació de Girona».