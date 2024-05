Vine a escalar, competeix amb el públic i emporta’t un premi

No importa el teu nivell d’escalada, ni tampoc si penses venir sol, en família, amb amics o fins i tot amb els teus companys de l’escola o de la feina. El mur búlder de Climbing Madrid estarà obert a tothom i permetrà que qualsevol pugui divertir-se posant a prova les seves habilitats d’escalada. I es podrà afrontar de forma individual i, a més, en format de competició, desafiant als altres i optant a premis. L’entrada a l’esdeveniment és gratuïta.

Climbing Madrid, la gran festa de l’escalada, se celebrarà a la Comunitat de Madrid, a Arroyomolinos, del 10 al 16 de juny. I comptarà amb un mur búlder o de blocs que serà el mateix que s’utilitza a la Copa d’Espanya. Els que s’animen a escalar podran fer-ho així a la mateixa paret que els professionals, un detall molt poc habitual que afegeix encara més emoció a l’experiència.

Com és el mur búlder

El mur búlder d’Arroyomolinos, el disseny i instal·lació del qual corre a càrrec de l’empresa especialista Indoorwall, mesurarà 5 metres d’alt per 30 d’ample. I reunirà múltiples vies, de dificultats diferents, en funció dels blocs que calgui superar i els moviments associats per aconseguir-ho.

Aquestes parets estan, per tant, indicades tant per iniciar-se com per als més experimentats, i poden adaptar-se a gairebé qualsevol edat, nivell tècnic i condició física.

El recorregut s’afronta sense corda, perquè el trànsit pel mur es realitza a poca alçada i es compta, això sí, amb la protecció de matalassos. En l’escalada individual, cadascú triarà la via a completar; en el format de competició, també, però es sumaran punts, segons la dificultat del camí escollit, que determinaran la posició assolida en la taula de classificació final, els guanyadors de la qual s’anunciaran en concloure la setmana.

Com participar

Per gaudir del mur búlder només cal inscriure’s al web de Climbing Madrid, a la pestanya Vine a escalar. Els matins es dedicaran als nens, les escoles i universitats i les empreses, i comptaran amb l’ajuda de monitors especialitzats, mentre que les tardes seran el moment dels particulars i de la competició per al públic, denominada Open Popular.

Es pot consultar la disponibilitat d’horaris per a cadascun dels grups a la mateixa pàgina web. Cada bloc de participants estarà limitat a un màxim de 40 persones, i el temps de tanda s’ajustarà segons la composició dels inscrits, però, en general, serà de 55 minuts. Els grups d’empreses, i els d’escoles i universitats, podran disposar a més d’alguna franja d’escalada addicional de fins a dues hores.

Premis sorpresa

L’organització ha confirmat que els millors de la classificació d’escalada, de l’Open Popular, rebran premis. Però, per mantenir la sorpresa, no concreten encara el tipus de gratificació, que podria ser econòmica o consistir, per exemple, en entrades per a esdeveniments d’escalada, en material per a la pràctica d’aquest esport o en bons d’ús de rocòdroms, entre altres opcions.

Una mateixa persona, del grup que sigui, podrà participar en la seva tanda corresponent al matí i competir també després a la tarda: només haurà de fer una inscripció per cada sortida al mur búlder.

Concerts i ‘foodtrucks’

Tant per als que vinguin a escalar com per als que només vinguin a veure, Climbing Madrid ofereix una completa oferta d’activitats i serveis que completa els ingredients perquè aquest esdeveniment es converteixi en el major d’escalada vist mai a Espanya.

I és que, entre altres coses, la gran festa de l’escalada d’Arroyomolinos disposarà de música en directe tots els dies, amb concerts que abasten des del pop i el rock fins als ritmes electrònics, i també de foodtrucks o gastronetes, que oferiran diferents classes de menjar i beguda per contentar a tots els públics.

Així que ja ho saps, escalis o no, vine a Climbing Madrid i passa-t’ho d’allò més bé amb els teus amics, parella, familiars i companys d’estudis i de feina.