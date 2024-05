Aquesta podria ser la nova samarreta del Girona

La temporada passada el Girona va estrenar la nova equipació en el darrer partit a Montilivi contra el Betis. Enguany, la intenció del club era fer el mateix, però finalment no podrà ser. Tot i això, les imatges de la que serà la nova samarreta per a l'estrena de la Champions ja fa dies que circulen a les xarxes socials. En aquest sentit, si es confirma que és aquest model, la nova samarreta serà calcada a la del Girona d'Hoquei Patins que llueix aquesta temporada. El disseny, de Puma, inclou franges horitzontals en forma d'aigües en moviment que representen, com a l'escut, els rius de la ciutat.

La samarreta 2024-25 serà històrica, per molts motius. Sobretot pel fet que serà la primera que el Girona passejarà per Europa. Concretament, la de l'estrena a la Lliga de Campions, on s'hi ha classificat per primer cop després d'una temporada extraordinària.

Una imatge de la que es perfila com la nova samarreta del Girona 24-25. / DdG

També ho serà perquè Gosbi deixarà de ser el patrocinador principal després de tres temporades i entrarà Etihad Airways, que havia de ser anunciat aquesta setmana, però que finalment serà oficial d'aquí a uns dies. La Lliga s'acaba divendres, però l'activitat, en tots els sentits, no s'aturarà gens ni mica.